“Pasión de gavilanes” es la telenovela colombiana que ha cautivado a la generación actual y a la de inicios de 2000, que fue cuando se realizó su primera temporada. En ese entonces, los miembros de reparto de la producción de Caracol Televisión eran bastantes jóvenes y en su mayoría sin hijos. No obstante, ese no era el caso de Natasha Klauss, que en ese momento ya era madre de una bebé que hoy en día ya es todo una señorita, y de la cual presume con orgullo en las redes sociales.

En 2003, que fue cuando se realizó la primera temporada de “Pasión de gavilanes”, Klauss debía compatibilizar sus labores como actriz de una producción que iba ganando miles de adeptos capítulo a capítulo, con sus funciones como madre de Isabel. Una vez que los reflectores de grabación se apagaban, Natasha debía ver por su pequeña.

“Todos estábamos igual de chiquitos, pero yo ya era mamá. Obviamente no viví muchas cosas que sí vivieron mis compañeros porque ya cuando eres mamá joven es otro cuento”, señaló Natasha Klauss hace algunos meses en una entrevista con People en Español desde Colombia.

Natasha Klauss, Sarita Elizondo en "Pasión de gavilanes", en plena grabación de la segunda temporada (Foto: Natasha Klauss / Instagram)

ISABEL, LA HIJA DE NATASHA KLAUSS ES SU CLON

La pequeña Isabel Klauss queda en el recuerdo. Hoy en día es toda una señorita que hace poco cumplió 21 años de vida y su mamá, Natasha, le dedicó un post en Instagram en el que demuestra todo su amor y mejores deseos para su vida.

“Hace 21 años hoy 12 de abril llegaste a mi vida a las 4:20 pm de la tarde en ese año 2001. Fue un jueves santo y con toda la familia que nos estaba visitando nos tocó correr a la clínica y no tuvimos el paseo de jueves santo de Semana Santa porque la señorita Isabel ya quería venir y no cuando estaba programada la cesárea ya que también había decidido nacer sentada”, comenzó escribiendo la actriz de ahora 46 años.

“Esa niña siempre con carácter eres tú quien me forjó a tenerlo pues fui mamá joven con muchas inseguridades en mi ser, pero que gracias a ti fui eliminando ya que no me quedaba tiempo para dudar de mi capacidad como madre y encarar la vida y sacarte adelante”, continuó.

“Hoy celebro tu vida un año más. Y con la bendición de tus abuelos en el cielo te deseamos la mejor vuelta al sol. Sigue así amor mío siguiendo tu instinto y afianzando tu carácter. Más orgullosa no puedo estar de ti. Te amo”, concluyó quien da vida a Sarita Elizondo.

“PASIÓN DE GAVILANES 2″: HORARIOS PARA VERLA

En la semana del 11 al 15 de abril, la producción de Telemundo transmitirá una tanda de nuevos episodios, donde se podrá ver a Rosario iniciar una batalla contra su hija. Para conocer los horarios y de qué tratan los episodios INGRESA AQUÍ.