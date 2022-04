¿Qué pasó en el capítulo 41 de “Pasión de gavilanes” 2? Jimena logra dejar inconsciente a Jimena y se aprovecha de ella para iniciar un perverso juego en el que se pone una máscara de demonio y con cuchillo en mano le revela todos sus secretos, mientras le pinta el rostro y usa sus vestidos. Afortunadamente, Óscar llega a su casa a ayudar a su esposa.

En el capítulo anterior de la segunda temporada de “Pasión de gavilanes”, Óscar encuentra a Jimena dormida en el piso. No sabe lo que ha pasado y está muy preocupado. Su esposa logra despertar, pero no recuerda nada. A la mañana siguiente, Reyes busca convencerla para que vayan al doctor, lo que genera una pelea con la menor de las Elizondo que vuelve a descompensarse.

Por otro lado, Demetrio sigue con su plan de acercarse a Gaby. Durante la noche es escabulle por la hacienda de Sarita y cuando está cerca de toparse con su hija, uno de los guardiane logra detenerlo. Esto causa molestia de la mayor de las Elizondo y a la mañana siguiente se enfrenta a su madre. Mientras eso ocurre el hombre y Gaby tienen una conversación fuera de su casa, donde la joven le pide que no se acerque a él ni a su familia.

Se vienen momentos decisivos para Jimena Elizondo en “Pasión de Gavilanes” 2 (Foto: Telemundo)

NORMA AYUDA A JIMENA

Norma llega a la casa de su hermana para ver cómo está después de la noche de terror que pasó y que no recuerda nada. Jimena abre su corazón y le cuenta sobre Duván, el hijo de Óscar y que ella no sabe. La menor de las Elizondo revela que su situación se debe a él y a lo que le pueda estar pasando a su familia. Necesita saber cómo está, pero Óscar no quiere que se acerque a la casa del molino. Para tranquilizarla, Norma le dice que irá a hablar con los padres del niño.

Mientras eso pasa, Romina está en la casa buscando la forma de seguir atacando a Jimena. Por su parte, Óscar busca a Aida en su casa luego que esta lo fuera a buscar en el centro de belleza. La gitana quiere ayudarle a Reyes a sacar a la madre de Duván de la cabaña, pero para eso quiere un incentivo. En principio el esposo de Jimena duda, pero termina aceptando. La mujer tiene un mes para convencer a su ahijada de mudarse. ¿Podrá hacerlo antes de que se sepa la verdad?

Para tranquilizar a Jimena, Norma se ofrece hablar con los padres de Duván (Foto: Telemundo)

ROSARIO ECHA A MURIEL DE SU CASA

Desde que Muriel y Juan David anunciaron su amor, Rosario no ha parado de intentar separarlos. La cantante está obsesionada con el joven Reyes y cree que su hija se ha interpuesto entre su amor. Por ello intenta manipularla para que lo deje. Primero, le siembra la duda con un documento de Juan David y al ver que no cae en su trampa intenta prohibirle que se siga viendo con él. Por las buenas o por las malas deberá Muriel dejar a Juan David, dice Rosario. Pero su hija no le hará caso.

Muriel, por su parte, defiende su amor por el hijo de Norma y Juan e incluso le dice que por más que intente separarlo, no podrá hacerlo, porque lo que sienten es tan grande que las personas envidiosas, como su madre, no podrán hacer nada contra ellos. Estas palabras indignan a Rosario quien le da una tremenda bofetada a su hija y luego la corre de su casa, ante la mirada atónita de Gunter y Panchita.

Con la nariz ensangrentada por la cachetada de su madre y llorando desgarradamente, Muriel sale de su casa con rumbo desconocido. Todos, menos Rosario, comienzan a buscarla por el pueblo. La joven llega hasta el negocio de Óscar y Jimena para pedir ayuda, pero llega tarde pues el centro de modas está cerrado. El guardián del local no la ayuda y se va mientras dos sujetos se acercan con malas intenciones hacia ella. Muriel corre peligro.