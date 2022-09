Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo eran considerados una de las parejas más estables de la televisión, pero todo llegó a su fin en 2022 cuando la protagonista de “Hasta que la plata nos separe” anunció que se estaba divorciando del actor colombiano tras 13 años juntos. Desde entonces, la vida amorosa de ambos artistas despierta el interés de los medios de espectáculos y de sus seguidores.

Tras el anuncio de su ruptura – el pasado lunes 18 de julio-, los actores han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Carmen Villalobos con Horacio Pancheri, un actor argentino exparticipante de “Top Chef Vip”, programa que conduce la intérprete colombiana; mientras que a Sebastián Caicedo se le relacionó con la modelo Julieth Román.

Si bien los artistas se han mostrado reservados ante la prensa cuando son consultados sobre su actual situación sentimental, lo cierto es que Carmen Villalobos ha dado de qué hablar cuando su colega Gregorio Pernía le preguntó sobre el amor. La interrogante puso nerviosa a la actriz colombiana de 39 años, quien hizo una reflexión sobre el tema ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Carmen Villalobos es conductora del programa concurso “Top Chef Vip" (Foto: Carmen Villalobos/ Instagram)

¿QUÉ LE PREGUNTÓ GREGORIO A CARMEN VILLALOBOS EN “TOP CHEF VIP”?

Durante un capítulo del programa “Top Chef Vip”, Gregorio Pernía le preguntó a su colega y amiga Carmen Villalobos sobre el amor. “Carmen ¿y tú? ¿Tú qué opinas del amor?”, dijo el actor de 52 años.

Ante la interrogante, Carmen Villalobos se mostró sorprendida y parecía sonreír con nerviosismo. Aunque inicialmente se negó a responder a la pregunta de Gregorio Pernía, finalmente la actriz colombiana dio su opinión sobre el tema tras la insistencia de los concursantes de “Top Chef Vip”.

“Nosotros queremos saber” “Ay Dios mío, ese temita tan complicado” “Vamos Carmen, que hable”, le dijeron algunos participantes y jurados del programa a Villalobos para animarla a hablar.

Carmen Villalobos y Gregorio Pernía han trabajado juntos en varias producciones para la televisión (Foto: Telemundo)

Ante los comentarios de sus compañeros, la protagonista de “Hasta que la plata nos separe” confesó cómo es ella en el amor y se definió como una persona “apasionada e intensa”.

“Yo en el amor me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy”, respondió la colombiana.

Carmen Villalobos y Gregorio Pernía no solo han trabajados juntos en varios proyectos para la televisión, los actores colombianos son amigos muy cercanos y hay muy buena química entre ellos.

Trabajaron juntos en la serie “Sin senos no hay paraíso”, producción en la que fueron pareja e interpretaron una de las relaciones más queridas por los seguidores. Desde entonces, nació una bonita amistad y hasta hoy se entienden a la perfección.