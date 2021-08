¿QUÉ HARÁ CARMEN VILLALOBOS DESPUÉS DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Sin duda alguna, Carmen Villalobos ha demostrado ser una excelente actriz y no nos referimos solamente por haber protagonizado la saga “Sin senos no hay paraíso”, “El señor de los cielos” entre 2013 y 2015, y otras producciones más, sino por el gran papel de villana que interpretó por primera vez en su carrera en “Café con aroma de mujer”.

MÁS INFORMACIÓN: Quiénes son los padres de Carmen Villalobos

Como se sabe, ella dio vida a Lucía Sanclemente, una mujer muy inteligente que aparenta mucha seguridad, pero por dentro tiene bastantes temores, y que al ser manipulada por su padre decide hacerse una inseminación artificial para que el protagonista Sebastián Vallejo crea que tendrá un hijo con ella. Desde ese momento, vivirá en un mundo basado en mentiras y cuando pensaba que todo marchaba bien con el hombre que ama, este se fija en otra mujer, haciendo que ella pierda el control.

Debido a su buena actuación, muchos han quedado más que satisfechos con la barranquillera, cuyo número de seguidores en sus redes sociales continúa creciendo; y aunque son varios los que la aman, otro sector de televidentes la ha cuestionado por su comportamiento en la ficción al interponerse entre ‘Gaviota’ y Sebastián, denotando con esto que su papel tuvo un buen resultado.

Ocho meses después de haber dado vida al primer personaje antagónico de su carrera, la histrión de 38 años le dijo adiós a Lucía el pasado 9 de julio cuando terminaron las grabaciones de la nueva versión de esta telenovela. “Final, no va más. Bye, bye Lucía (…). ¿Saben qué reconfirmé con Lucía? Que si no nos valoramos y no nos queremos terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más. Eso jamás”, escribió.

Tras ello, la gente que está al tanto de lo que realiza la esposa de Sebastián Caicedo está ansiosa de conocer cuáles serán los nuevos proyectos que emprenda la actriz, y no es para menos pues desde que se despidió hace casi dos meses, no hemos tenido noticias precisas.

La actriz nació en Barranquilla, Colombia, el 13 de julio de 1983 y actualmente está casada con Sebastián Caicedo (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿QUÉ HARÁ CARMEN VILLALOBOS DESPUÉS DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Carmen Villalobos dio a conocer qué hará tras el fin de “Café con aroma de mujer”, aunque no fue muy precisa, sí dio a conocer cuáles serían los proyectos que le llamaría la atención integrar.

“Me gustaría que fuera una serie, pero estoy abierta a oír propuestas”, manifestó la actriz de 38 años, quien por el momento se ha tomado un descanso para estar al lado de su familia y la gente que ama.

En otro momento, señaló que no vio la novela original “Café con aroma de mujer” de Fernando Gaitán, lo cual le sirvió para hacer un personaje propio. “Me acordaba de la Mencha y su pelo, no más. Eso me permitió construir a Lucía sin referentes en esta versión distinta”.

“GRABAR EN COLOMBIA FUE UNA EXPERIENCIA ÚNICA”

La actriz, cuyo nombre completo es Yorley del Carmen Villalobos Barrio, indicó que a pesar de vivir fuera de Colombia, su amor y relación con su país es constante, y ahora más porque con la última producción ha podido conocer lugares de su tierra natal como el Eje Cafetero.

“Y este fue otro motivo de alegría, pero más de liberación: poder estar en un lugar protegido, con los protocolos, pero tomando el sol, más libre, en un espacio de mucho compañerismo y tan bonito”, indicó.