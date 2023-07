Desde que se separó de Sebastián Caicedo en julio del 2022, Carmen Villalobos fue vinculada a diversas figuras del entretenimiento, como su compañero Horacio Pancheri, pero no sería hasta enero del año siguiente que la conductora de Top Chef VIP confirmaría su relación con Frederik Oldenburg.

Fue el conductor venezolano de “Hoy Día” el que confirmó su romance con la actriz colombiana, esto debido a que fueron captados en una romántica escena en República Dominicana, país al que volvieron meses después para celebrar su relación.

Pese a las críticas debido a su relación casi “a distancia” por los compromisos, las celebs de Estados Unidos se han esforzado por mantener la llama con viajes y detalles románticos, los cuales compartieron en sus redes sociales.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg confirmaron su romance en enero de 2022 (Foto: Cvillaloboss / Instagram)

LAS VACACIONES DE CARMEN VILLALOBOS Y FREDERIK OLDENBURG

Aprovechando una pausa en las grabaciones de “Top Chef VIP” y “Hoy Día”, programas en los que son figuras más que destacadas, la pareja de presentadores viajó a Suiza, desde donde protagonizaron románticos momentos en Basilea.

Como era de esperarse, cada momento del sentimental viaje fue documentado en las redes sociales.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg continúan con su romance pese a las críticas (Foto: Cvillaloboss / Instagram)

“Una caminadita deli por Basel. Definitivamente, cada lugar que descubrimos nos enamora más. Te amo mi amor, qué viaje más hermoso”, fue el mensaje de la recordada Catalina Santana en la saga de “Sin senos sí hay paraíso”.

Desde visitar las majestuosas calles, compartir cocteles y admirar el río, la pareja se esforzó por mostrar su lado más romántico en las fotos y videos que compartieron.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg compartieron sus vacaciones por Europa (Foto: Cvillaloboss / Instagram)

UNAS VACACIONES ANUNCIADAS

Hace una semana, fue el propio periodista el que adelantó sus vacaciones con la presentadora con una foto de ambos listos para abordar su vuelo.

“Y así comenzaron las vacaciones, con el viaje sorpresa para ella, disfrútalo”, fue la publicación del venezolano, mientras que la actriz colombiana no dudó en responder: “Tú siempre me sorprendes, mi amor, Estoy muy emocionada y feliz”.

La publicación dividió a los seguidores de las figuras de Telemundo, pues mientras algunos aplaudieron su romance, otros se criticaron a los presentadores.

“Igual, no sé qué es más hermoso, el lugar o ustedes”, “muy linda pareja”, “divinos, me encanta cómo surge la felicidad” o “pásenla rico, la vida es corta”, fueron los comentarios positivos. Por otro lado, comentarios como “Qué rápido se enamoran y se desenamoran los artistas. Qué vanidad y frivolidad”, “No sé, hay algo en esta trama que no me cuadra” o “Qué risa tan fingida la del novio de Carmen”, fueron en contra.