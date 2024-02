En su cuenta de Instagram, Carolina Gaitán, recordada por su rol principal en “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”, compartió una tierna publicación en la que le daba la bienvenida a su pequeño hijo Salomón, el primero de la figura de 39 años.

Y es que la celeb de Colombia ha destacado gracias a sus papeles como Catalina Marín Santana en la producción de Telemundo o en sus roles en producciones como “Narcos” o “Celia”.

Sin embargo, la experiencia de la actriz no se limita a narcoseries, sino que tuvo un exitoso paso por producciones juveniles como “Isa TK+” dando vida a la villana Catalina Bernabeu o “Gabriela giros del destino”, en la que interpretó a la protagonista.

Carolina Gaitán fue parte de "Sin senos sí hay paraíso" (Foto: Telemundo)

CAROLINA GAITÁN CONFIRMA QUE ESTÁ EMBARAZADA

La popularidad de la actriz la convierte en una de las actrices colombianas con mayor cantidad de seguidores en redes sociales, acumulando en Instagrama más de 4,8 millones de usuarios que reciben las actualizaciones de “La Gaita”.

Fue precisamente en esta plataforma que la artista confirmó que se encuentra en el proyecto más importante, el de convertirse en madre, e incluso adelantó el nombre de su pequeño.

“Deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: ¡Ser Mamá!”, indicó Gaitán. Además de agradecer a una conocida línea de artículos para el embarazo, la recordada Catalina Marín indicó que este es “un momento tan anhelado” y que le “llegó la hora”.

“¡Bienvenido Salomón de nuestro corazón!”, finalizó la actriz de 39 años.

En el video, además, se le escucha decir: “Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti con absoluta fascinación”.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE CAROLINA GAITÁN?

Durante más de seis años, la actriz colombiana estuvo casada con Nicolás Moreno, de quien se separó de este a inicios del 2021, para luego iniciar un corto romance con el DJ y productor Nicolas Nohra.

Sin embargo, desde julio del 2023, “La gaita” inició una relación con un empresario llamado Samir, una figura que se encuentra alejada de la farándula y de quien poco ha hablado, aunque confirmó su compromiso en una publicación en enero del 2024.

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca podrá romperse. ¡Dije SÍ!”, compartió.