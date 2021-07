Tras el fin de su relación matrimonial con el DJ Nicolás Moreno, la actriz conocida por su rol de Catalina en ’'El final del paraíso’' ha decidido pasar la página y rehacer su vida con un misterioso hombre. Carolina Gaitán ha causado gran sensación en las redes sociales, tras la publicación de una serie de fotos con quien sería su nueva pareja.

El 11 de abril de 2015, La Gaita contrajo nupcias con quien creyó sería el amor de su vida; sin embargo, la tensión vivida en el último periodo de su relación estalló en separación a finales del 2020. Como se recuerda, los esposos vivían en Estados Unidos, donde pasaron la primera etapa del confinamiento hasta su separación.

Se rumora que la presión de la pandemia desgastó a la pareja, ya que Carolina regresó a Colombia sin compañía. Desde su retorno, la artista se enfocó de lleno a sus proyectos musicales, así como aprovechó para recorrer su país junto a su posible nuevo amor, Nicolás Nohra.

¿QUIÉN ES NICOLÁS NOHRA?

La actual pareja de Gaitán sería un atractivo empresario de la industria de las ópticas, pantallas digitales y el rubro tecnológico en general. Antes de este rumoreado romance, el joven mantuvo una relación de noviazgo con la ex Señorita Colombia, Gabriela Tafur, hasta inicios del 2020.

Algunos de los lugares que Carolina y Nicolás han visitado son Santa Marta, Cartagena, La Guajira, Miami y Tolima. Si bien la actriz mantiene al margen su situación sentimental, quien dio la primicia del romance fue Nohra, a través de unas instantáneas publicadas en su cuenta de Instagram.

¿CAROLINA GAITÁN REGRESARÁ A LAS NOVELAS?

Gracias al remake de ’'Flor Salvaje’', que en su versión original fue protagonizada por la reina de belleza Mónica Spears, La Gaita estará de vuelta en la pantalla chica. Como se recuerda, la actriz villavicense interpretó a Alicia en la primera entrega.

“Alicia es una mujer sensible, con un duro temperamento, que trabaja en las noches en un bar al lado de mujeres de otras nacionalidades. Este personaje lo recuerdo con mucho cariño porque me permitió cantar y actuar en este papel (...) Esto es algo que hacemos nosotros, no solo inmortalizar personajes, sino grandes historias”, declaró Carolina en el programa La Hora del Regreso de W Radio.

Así mismo, reveló que será la protagonista de la nueva serie ’'Juanpis’' en Netflix y participará en el drama ’'Cannabica’' de Dynamo. En el ámbito internacional, no dio muchos detalles pero adelantó que será parte de un proyecto en otro idioma.