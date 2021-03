“La reina del flow” se ha convertido en uno de los programas más populares de Netflix y su segunda temporada están por llegar. Como se recuerda, la serie y el personaje de Yeimi Montoya cambiaron la percepción que se tenía del reggaetón, mostrando a una compositora que se dedica a escribir y exhibir historias desde el lado femenino y el sentir de las mujeres, una versión distinta de lo que se conocía en el género.

Tras triunfar en Colombia, llegar al catálogo de Netflix y ser doblada al portugués, francés, inglés y hasta al árabe, además de ganar el Emmy Internacional y de haber sido adaptada por Televisa como “La reina soy yo”, “La reina del flow” en su segunda entrega llega con la co-producción de Sony Pictures Televisión y con 80 nuevos capítulos.

Carolina Ramirez, quiso ayudar a mostrar la transformación de las mujeres en ese género musical, basando su personaje en muchas artistas del medio para así lograr una interpretación más amplia de lo que sería Yeimi Montoya en la serie y con ella resaltar todo el aporte femenino que da un cambio en el género que ha logrado llegar a incontables lugares.

Sin embargo, ella al inicio no le gustaba este género musical. Para muchos, el reggaetón es un género que por muchos años representó el lado machista de los cantantes que utilizaban a las mujeres como objetos sexuales dentro de sus canciones, o que solamente querían tenerlas en discotecas para bailar con ellas. ¿Cómo cambió Ramírez su percepción con “La reina del flow”?

¿CÓMO LLEGÓ CAROLINA RAMIREZ A SER LA REINA DEL FLOW SI NO LE GUSTABA EL REGGAETON?

La serie sería estrenada en el 2021, aún no se ha confirmado fecha. En enero se estreno el primer Teaser. (Foto: Caracol)

Carolina Ramirez para El Espectador dio detalles de como ayudó a elaborar el personaje de Yeimi Montoya y lo que significó para ella la interpretación del mismo:

“Lo primero que hice para empezar a construir a Yeimi Montoya, “La reina del flow”, fue establecer referentes reales y aparecieron ante mí algunos muy claro. La primera en surgir fue Jenifer López, y tan pronto la vi supe que ese era el estilo que quería darle al personaje, aunque después investigué comportamientos maravillosos de Ivy Queen”, aseguró Carolina.

Una de las cosas que pudo convertirse en su dificultad para el personaje era que no disfrutaba del género del reggaetón, la verdad es que no se sentía inspirada por lo que en el se abarcaba y el como sexualizaba la figura femenina dentro de sus letras y de sus producciones audiovisuales en la mayoría de las canciones.

Carolina Ramirez en "La reina del flow" (Foto: Instagram)

“En verdad les costó un montón convencerme para que yo aceptara participar en “La reina de flow”. Llevaba varios años sin hacer nada en televisión y estaba muy feliz montando obras de teatro, aunque también participé en una película a comienzos de 2017. En un momento apareció Lucho Jiménez, el productor, y me habló sobre una propuesta basada en el reguetón.

De inmediato dije que no, que no estaba interesada, pero después me dejé convencer por las características de Yeimi Montoya. Uno de los hechos determinantes fue que el personaje tenía la edad de Carolina Ramírez. Por fin dejé de hacer veinteañeras ante las cámaras y me deslumbró por su personalidad”, confesó Carolina.

Estuvo en una lucha interna por el desafío en el que se había comprometido. Comenzó poco a poco investigar sobre el inicio del reggaetón, lugares, sonidos, acordes y estilo para con toda esa información poder darle a Yeimi su propia esencia, su historia y como debe ser, su razón de ser.

La segunda temporada de “La reina del flow” tendrá 80 episodios (Foto: Caracol TV)

“Por ejemplo, durante el casting que nos hicieron para la novela, yo tenía que hacer un performance y cantar un reguetón. Desde el comienzo aclaré que yo no tenía la menor intención de cantar. Sin embargo, para acompañar mi audición escogí a Ivy Queen por lo que significa como pionera en el estilo y porque, además, su nombre implica ir en contra de ese estilo del reguetón sexual que “pordebajea” a la mujer. Luego, el proceso de creación lo complementé con el estudio de dos de los referentes colombianos mayores en el género urbano: Farina y Karol G.”

Esta claro que su inspiración vino de 4 grandes mujeres en el género del reggaetón, donde cada una le aportó en gran medida a Yeimi Montoya lo que determinaría su personalidad y estilo. Sin dudar que para Carolina, lo que es J.Lo, Ivy Queen, Farina y Karol G han estado sincronizadas en querer dejar el nombre de las mujeres en alto.

“Tal vez pensaron en mí por el hecho de ser bailarina, pero de verdad había tenido muy poco contacto con el urbano como manifestación artística. Para mí, el género urbano tiene un estilo muy marcado en la danza porque sus ancestros son el break dance y el hip hop, que son disciplinas muy complejas de interpretar.” comentó Carolina.

Su mayores inspiraciones de Carolina Ramirez para su personaje fueron, J.Lo, Ivy Queen y Karol G. (Foto: Caracol Tv)

“Por ejemplo, hay un paso que se hace con la cabeza que durante la novela nunca lo pude hacer, a pesar de haber recibido algunas clases. Lo que pasa es que descubrimos que Yeimy Montoya ya había quemado esa etapa del baile porque ella cuando sale de la cárcel tiene 35 años. Ese momento, para ella, es de venganza y de ahí sus líricas tan marcadas”, expresó.

Carolina, comenta que para ella una de las cosas que la llevó a interesarse por interpretar a Yeimi Montoya, fue el hecho de la sorpresa que tuvo cuando descubrió que los guionistas tenían una historia que exhibía a una mujer real que supera los 30, cosa que encajaba perfectamente con ella porque ya no es una mujer “joven”.

“Desde mi participación en este proyecto pude confirmar que cada personaje que me ha llegado se me ha ajustado a lo que yo quería y necesitaba en un momento determinado. Seguro el rol de Yeimy Montoya se acomodaba a mi momento actual y de ahí que yo me haya sentido tan bien con esta compositora de reguetón y que la gente se haya sintonizado de esta manera tan especial con la primera entrega de la serie. Es muy diferente mi visión del mundo hoy, si lo comparo cuando tuve 22 años y estaba en la piel de “La hija del mariachi”, por ejemplo”.