Después de tres años de no verse, por fin llegó la más esperada de las reconciliaciones en el mundo del espectáculo, nos referimos al acercamiento entre Carolina Sandoval y el productor Carlos Mesber, algo que todos esbábamos esperando, pues además de haber sido colegas, también son casi familia, ya que él es padrino de la hija de la presentadora. ¿Bajo qué circunstancias se fumó la pipa de la paz?

Como se recuerda, los motivos exactos de su distanciamiento no se supieron con exactitud; sin embargo, fiel a su estilo, ‘La Venenosa’ – tal como se le conoce a la venezolana – hizo una publicación en sus redes sociales en septiembre de 2020, en la que hablaba mal de quien fue su amigo, pidiendo de manera especial a los padres tener cuidado a la hora de escoger a los padrinos de sus hijos.

“En serio les invito a tener personas a su alrededor con sus mismos valores, con la misma moral y los mismos sentimientos. Lean bien, bajo ningún tipo de emoción pueden seleccionar de manera definitiva algo que no cambiará”, escribió en aquella oportunidad, al poco tiempo de su sorpresiva salida del programa “Suelta la Sopa”, de la cual Mesber era productor. Ahora tiempo después, los vemos nuevamente juntos y felices.

Ella se siente muy tranquila y feliz por retomar su amistad con Mesber (Foto: Carolina Sandoval / Instagram)

LA ESPERADA RECONCILIACIÓN DE CAROLINA SANDOVAL Y CARLOS MESBER

Este 10 de septiembre de 2023, Carolina Sandoval y Carlos Mesber dieron la grata noticia de que habían limado asperezas y dejado el rencor atrás, retomando esa amistad que derrochaban en todo momento. A través de una transmisión desde la casa de la también actriz, los dos sorprendieron a todo el mundo.

Respecto a este encuentro cargado de mucha emoción, el padrino de la pequeña Amalia señaló que fue él quien dio el primer paso. “En lugar de crear problemas, me encanta crear soluciones. Yo pedí su nuevo número de teléfono y le escribí por WhatsApp. Pero antes, esperé que ella se sintiera tranquila con sus pensamientos, y definitivamente el tiempo ayuda a que las cosas vayan evolucionando a otro nivel”, contó en entrevista a People en español.

Precisó que fue por WhatsApp que le pidió conversar y aclarar ciertos puntos, algo que aceptó su amiga. Tras ello se reunieron y limaron asperezas. “La empatía es un acto de amor que nos permite crecer. A veces es necesario cerrar un capítulo para abrir uno nuevo y emocionante. No hay que tener miedo de pasar página en la historia de cada quien y así abrazar el futuro con confianza y amor propio”, precisó.

La presentadora junto a Carlos Mesber retomando su amistad (Foto: Carolina Sandoval / Instagram)

Por su parte, Carolina Sandoval también ofreció una entrevista al mismo medio, en el que reveló todo lo que sintió. Incluso, dijo que a muchas personas no les convenía que se amisten, pero ellos pudieron demostrar que son un equipo potente.

“Sanar me llevó mucho tiempo, analizar muchas cosas y ver que no fuimos responsables de nada. Saber que lo que se vivió fue muy intenso y que el tiempo de Dios es perfecto. El corazón te pide sanar y el rencor no forma parte de mi estilo de vida”, manifestó en diálogo con People en español.

Contó que - mientras comían una arepa y las galletas que Mesber había llevado a su casa - comprendieron que su amistad era real y a prueba de balas, sobre todo de respeto y admiración.

“Quiero que todos sepan que lo más valioso de todo esto es lo mucho que crecimos, todo lo que entendimos y lo mejor de todo esto es que la verdad sale siempre a relucir. Y eso sí les digo a todos con cariño: Nunca permitan que nadie les meta mala vibra. Quien intente dividir, forma parte de los detractores y en este mundo lo que hace falta es el amor”, dijo.

Ahora les toca recuperar el tiempo perdido a estos amigos que jamás debieron separarse, pero nunca es tarde para hacerlo.