Ludwika Paleta será recordada siempre por su papel de María Joaquina en la exitosa telenovela infantil “Carrusel” , entonces tenía solo 10 años. Desde entonces, la actriz polaca, nacionalizada mexicana es querida por muchos en México y Latinoamérica.

El éxito de “Carrusel” significó también su éxito. La actriz polaca nacionalizada mexicana fue llamada para otras producciones, su primer protagónico lo tuvo en “El abuelo y yo” (1992) donde actuó junto a Gael García Bernal. Luego se convirtió en la hija de Thalía en “María la del barrio” (1995).

Tras su primer protagónico, Ludwika Paleta se alejó de las pantallas, se fue a Europa a estudiar y volvió a México en 1995. Luego de su regreso le dieron el papel “María la del barrio” y continuó en “Huracán” en el año de 1997-1998. Debido a su físico Ludwika, era considerada únicamente para papeles de chica adinerada, por lo que en una etapa de su carrera se cuestionó si quería seguir en el medio. A continuación todos los detalles.

Ludwika Paleta interpretó a María Joaquina en "Carrusel" (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ LUDWIKA PALETA CASI DEJA LA ACTUACIÓN?

Recientemente, en una entrevista con el diario El Universal, Ludwika Paleta señaló: “Hubo un momento en que tuve que decidir si quería seguir actuando y tenía que estudiar o dedicarme a otra cosa, porque había muchas cosas que no me gustaban”.

En otra entrevista, para Notimex, la actriz confesó que a lo largo de carrera ha participado en producciones que no le gustaron "pero si no tuviera errores, no podrías tomar mejores decisiones que te ayudarían a crecer".

En cuanto al mundo de la actuación, Ludwika reveló que ser actriz no es fácil, incluso, hay cosas que le disgustan. “Sí creo que ha habido un momento en mi carrera que no sé si me he peleado con el cine y la actuación, pero sí me enojan ciertas cosas que no entiendo, pero así son, es una carrera bastante ingrata de pronto”, señaló.

Ludwika Paleta subió unas imágenes que sorprendieron a sus seguidores de Instagram (Foto: Instagram/Ludwika Paleta)

Hace unos meses, la actriz de 41 años confesó públicamente que “hay muchas cosas que hacemos los actores que no se ve, incluso hay mucha gente que cree que no es una profesión seria, entonces para los que no saben, es un trabajo difícil que está lleno de altas y bajas”.

Finalmente, la actriz de “Amigas y rivales” manifestó que los actores también tienen malos días, que hay situaciones personales que afectan su trabajo. “Muchas veces no estamos del todo bien, no nos sentimos en condiciones para dar función, pero lo tenemos que hacer, es por eso que yo aplaudo mucho el trabajo del actor”, dijo a El Universal.

​Ludwika Paleta contó que cuando era adolescente hizo muchas travesuras como las que leerás a continuación (Foto: Instagram/Ludwika Paleta)

VIDEO RECOMENDADO

“Carrusel”: ¿por qué se confundía a Kalimba con Cirilo?

“Carrusel”: ¿por qué se confundía a Kalimba con Cirilo?