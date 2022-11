Durante las primeras películas de “Ant-Man”, el papel de la hija del personaje principal, Cassie Lang, era interpretado por Abby Ryder, una niña con un prometedor futuro en la actuación, pero después de “Avengers: Endgame” todo cambió repentinamente, ya que apareció en su lugar Emma Fuhrmann y ahora sucederá lo mismo pues la nueva dueña de ese papel es Kathryn Newton.

Ella, Cassie Lang tuvo una breve aparición en la película, casi pasando desapercibido, pero los fanáticos más detallistas de le película no dejaron pasar ese hecho y se han preguntado a qué se debe ese repentino cambio en el mundo de Marvel, el cual se va a mantener para futuras secuelas, como “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, cinta que se estrenará en febrero de 2023.

¿POR QUÉ FUE CAMBIADA LA ACTRIZ QUE HACE DE CASSIE LANG?”

Al inicio de la historia del superhéroe Scott Lang, su hija era una niña y ahí caía a la perfección Abby Ryder, quien tenía básicamente la misma edad, así que no había ningún problema para su interpretación, hasta que llegó “Avengers: Endgame” y el popular saltó de cinco años en la historia, así que ella ya no podía encajar con ese personaje.

Es por ello que Marvel Studios tomó la decisión de reemplazarla con Emma Fuhrmann, quien sí tenía la misma edad que el personaje en cuestión en ese momento. Aunque todo parecía que ella sería la nueva dueña del personaje, la productora optó por hacer un nuevo cambio en ese papel.

Hasta allí, uno de los motivos para el cambio de personaje era la edad de las actrices respecto a lo que se quería mostrar en las películas, por lo que no existe mucha ciencia, pero ahora sí iremos un poco más allá de eso.

Y es que el nuevo cambio de actriz para “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” responde a que los directivos han querido a una actriz de mayor reconocimiento o proyección y consideran que Kathryn Newton es la indicada para eso.

Cassie Lang siendo interpretada por Kathryn Newton (Foto: Marvel Studios)

EL FUTURO DE CASSIE LANG EN EL MCU

Con una edad ya de adolescente y un traje con superpoderes, igual al de su padre, el futuro pinta muy bien para el personaje de Cassie Lang, quien debería tomar mayor protagonismo en las siguientes historias.

Si se utiliza un buen manejo creativo y de talento, Cassie Lang podría ser una de las siguientes superheroínas de Marvel, ya sea en algunas películas o series que se quieren idear.