Desde el 2010, “American Pickers”, o como se le conoce en español “Cazadores de tesoros”, se convirtió en uno de los programas favoritos de History Channel. La serie lo dirigen Mike Wolfe y Frank Fritz, quienes viajan por diferentes ciudades de Estados Unidos para comprar antigüedades y objetos de colección. Sin embargo, esto podría cambiar, pues se ha dado a conocer que una de las duplas más queridas de la TV podría no estar más juntas.

De acuerdo con Entertainment Weekly (EW), no hay planes para que Frank Fritz regrese a la serie History Channel, que había sido coanfitrión desde que se estrenó por primera vez. Su último capítulo en el programa se emitió en marzo de 2020 y no regresó más para el lote de nuevos episodios filmados en medio de la pandemia del CODID-19.

POR QUÉ FRANK FRITZ NO VOLVERÁ MÁS A CAZADORES DE TESOROS

De acuerdo con EW, Fritz no fue parte de las filmaciones recientes de la serie debido a la cirugía de espalda a la que fue sometido. Además de las complicaciones de la enfermedad de Crohn.

Frank Fritz y Mike Wolfe de "American Pickers" (Foto: History Channel)

Por su parte, el tabloide británico The Sun, recoge las declaraciones de Fritz, quien señaló que él y Wolfe han perdido contacto. “No he hablado con Mike en dos años”, dijo Fritz. “Él sabía que mi espalda estaba hecha un desastre, pero no me llamó para preguntarme cómo estaba. Así es como es”.

Frank Fritz, sin embargo, no fue lo único que dijo, pues sugirió que el ego de su compañero de aventuras en “Cazadores de tesoros” tuvo mucho que ver con su pelea. “El espectáculo se inclina hacia él en un mil por ciento”, señaló.

“Ni siquiera puedo inclinarme tanto para mostrarte cuánto. Está bien. Es como si tuvieras a Aerosmith y Steven Tyler y él fuera el líder. Encontré mi lugar, soy el segundo y él es el número uno en el programa. Eso no es un problema para mí, tal vez él tenga un problema”, agregó.

En otro momento, alegó que Wolfe ha estado presionando para que su hermano Robbie sea su reemplazo, pero desde History Channel sostienen que no hay planes de presentar un nuevo presentador de la serie.

Finalmente, del otro lado, Wolfe ha emitido un comunicado sobre la salida del programa de su compañero, y le dijo a TMZ que extrañará a Fritz. “Extrañaré a Frank, al igual que todos ustedes”, dijo Mike Wolfe en su comunicado. “Rezo por lo mejor y todo lo bueno para él en la próxima parte de su viaje”, agregó.