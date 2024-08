Soy experto en lenguaje corporal y analicé a JLo y Ben Affleck cuando estaban juntos: “no hay buena comunicación”

Es el tema del momento y aunque más de uno esperaba la confirmación oficial, el saber que la historia de amor de ‘Bennifer’ llegó a su fin sigue acaparando portadas. El último 20 de agosto, Jennifer Lopez decidió presentar solicitó la disolución de su matrimonio de dos años con Ben Affleck entregando el expediente en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en Estados Unidos. Desde ese momento han surgido diversas informaciones como qué la motivó a separarse definitivamente, cuánto dinero está en juego sin un acuerdo prenupcial y hasta la cita que los podría volver a unir públicamente el 6 de septiembre en una alfombra roja. Mientras que muchos se siguen preguntando qué pasó en realidad, Andy Salandy, experto en lenguaje corporal, analizó a la expareja en diferentes momentos y reveló si ya había pistas de que algo estaba mal en su relación. Aquí te lo cuento al detalle.

JLo, que había cambiado legalmente su apellido a Affleck, pensó estratégicamente qué día presentar su demanda de divorcio en la que no incluyó ningún detalle de un acuerdo prenupcial y lo hizo el martes 20 de agosto cuando se cumplía el aniversario de su segunda boda celebrada en Georgia, en la finca del actor en Riceboro rodeados de amigos y familiares, en 2022.

Dos décadas después de cancelar su boda en 2004, se dieron una segunda oportunidad que no tuvo buen puerto. Según el entorno de la pareja, “tienen enfoques muy diferentes” y él se siente “muy incómodo” con la atención mediática de ella al punto de no haber querido arreglar su relación. Además, “ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma”, informó una fuente a People.

Análisis del lenguaje corporal de JLo y Ben Affleck

Andy Salandy fue invitado a La Mesa Caliente de Telemundo para analizar desde cuándo la ahora expareja tenía problemas. Estas fueron sus revelaciones tras ver diversas imágenes de los eventos públicos a los que asistieron y precisó que “muy probablemente esta relación, cuando se vuelve a unir, empiezan a comparar lo que había pasado, lo que se vivía y vive ahora y eso afecta mucho”.

“Hay que darnos cuenta que ellos empezaron a transformar su lenguaje corporal de manera paulatina”, aseguró para luego agregar que en las primeras imágenes de ellos tras confirmar su retorno se ve a un “Ben que estuvo siempre mucho más noble y tocaba a JLo, la parte baja de la cadera”, pese a no gustarle lo mediático y el acercamiento a las cámaras.

“Lo que lo irritaba era normalmente la prensa y sí hubo una transformación. El lenguaje de Ben comenzó a cambiar de una manera rotunda y si vemos el lenguaje de Jennifer sabemos que es muy estricta, disciplinada y hasta se podría llamar, dominante”.

En otro momento, Andy Salandy fue consultado por el hecho de que al actor se le veía últimamente con cara seria al lado de quien era su pareja, pero cuando se encontraba con la madre de sus hijos, todo cambiaba. Ante esto dijo: “me voy a meter en situación complicada. Como analista de lenguaje corporal, ciertamente Jennifer Garner, la ex, hizo un efecto en Ben que obviamente a JLo le afectó, fue muy notorio. Ella tiene un lenguaje más asertivo, una mejor comunicación no verbal, se nota que hay una buena alianza como papás y amigos. Para mí, como analista, el darse cuenta Jennifer Lopez del tipo de lenguaje que tiene con Garner tiene que haberla afectado”.

Esta es una de las imágenes analizadas por Andy Salandy cuando Ben Affleck se mostró serio y distante al lado de Jennifer Lopez en los Grammy 2023. (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)

¿JLo está sufriendo?

“No es primera vez que hacemos análisis de JLo y habíamos hablado en el pasado del lenguaje corporal que ella daba de tristeza, cabeza baja, agarraba la mano de sus hijos con un lenguaje totalmente entregado. No se separaron ahora, ni hace un día, ni dos, esto tiene mucho tiempo ya en esa debacle de la comunicación entre ellos”, agregó el especialista.

Por su parte, las conductoras de La Mesa Caliente de Telemundo dijeron que la tensión entre ellos se notó en los premios Grammy del 5 de febrero de 2023 cuando él estaba serio. “Hay un momento en que acerca la cabeza y en otro momento tiene totalmente alejado el cuerpo y en las parejas, este lenguaje corporal, te da señales de que no hay mucha buena comunicación y que, aunque las cabezas están cercanas, no hay un toque corporal. Las parejas que se llevan bien se tocan mucho, hay contacto físico”.

