Carolina Tejera es sin lugar a duda una de las actrices venezolanas cuyos papeles antagónicos han dado de qué hablar, sino recordemos cuando interpretó a la malvada Eva Granados en “Gata Salvaje”. Debido a su paso por diversas producciones, la también modelo ha dejado una huella imborrable en la mente de los espectadores que buscan saber más datos sobre ella. Por ejemplo, si actualmente tiene pareja y quiénes fueron las personas que conquistaron su corazón. En los siguientes párrafos, te lo detallamos.

Cabe mencionar que la histrionisa, además de haber formado parte del elenco de series y telenovelas, también incursionó en el mundo de los realities como participante. Así tenemos su paso por “Bailando por un sueño” (2007) y “Top Chef VIP 3″ (2024).

La belleza de la actriz resalta cuando posa para la cámara (Foto: Carolina Tejera / Instagram)

¿CAROLINA TEJERA TIENE NOVIO?

Sí. Actualmente, Carolina Tejera sí tiene pareja. El nombre de la persona que la conquistó es Carluka Suárez, actor, cantante y tv host, tal como se describe en sus redes sociales. Ambos iniciaron un romance en 2022.

Precisamente en la cuenta de Instagram de ambos se escriben mensajes muy tiernos. “Proyecto de vida. Propósito de Dios”, escribió ella; mientras que él redactó: “Gracias, mi reina por haber estado conmigo de manera incondicional en mis momentos más tristes de enfermedad y en mis momentos más bellos. ¡Te amo! ¡Dios primero!”.

La también modelo venezolana junto a su novio Carluka Suárez (Foto: Carolina Tejera / Instagram)

TEJERA ESTUVO CASADA

Carolina Tejera estuvo casada con el empresario costarricense Don Stockwell, con quien contrajo matrimonio el 3 de marzo de 2006. Fruto de su unión tuvieron un hijo al que llamaron Michael Aslan, nacido el 2 de agosto de ese mismo año. La relación llegó a su fin después de casi cinco años, por lo que firmaron el divorcio el 5 de mayo del 2011.

En conversación con el programa “Sin drama ni hay show”, la actriz contó que descubrió a su esposo coqueteando con otra mujer, por lo que no dudó en hacerse pasar por él en un chat gracias a que compartían las claves y la citó para enfrentarla: “No lo encontré a punto de…, pero creo que estaban en eso (…). Yo le puse: ‘Hola, cómo estás, quiero verte, qué te parece si nos encontramos ahí’. Cabe señalar que antes ya se habían escrito cosas íntimas, entonces la cité. Cuando me vio se quedó en shock, yo le dije que no se preocupara, nos tomamos un café, fue en Costa Rica. Ella me contó todo. Gracias a eso, tomé la decisión [de separarme]”.

El día que Carolina Tejeras se casó con Don Stockwell en la Basílica de Los Ángeles en Cartago (Foto: Eyleen Vargas / La Teja)

HISTORIAL AMOROSO DE CAROLINA TEJERA

No se conoce mucho sobre las otras parejas de Carolina Tejera, pero te comentaremos de algunas que ella reveló en su momento. Estas son:

Melvin Cabrera. Pocos meses después de haber señalado que había encontrado al hombre de su vida, en octubre de 2012, la actriz reveló que había terminado con su novio, un actor venezolano, con el que tenía planes de llegar al altar.

Pocos meses después de haber señalado que había encontrado al hombre de su vida, en octubre de 2012, la actriz reveló que había terminado con su novio, un actor venezolano, con el que tenía planes de llegar al altar. Un “novio tóxico”. Aunque no reveló el nombre de esta persona, Carolina Tejera contó en “Al rojo vivo” de Telemundo que en una ocasión tuvo una pareja muy celosa que incluso casi llega a golpear a Danilo Carrera. De acuerdo con lo relatado, esto ocurrió en una alfombra roja cuando el presentador ecuatoriano le dijo un halago, pero no esperaba que el novio de la actriz casi lo golpeara. Ambos señalaron que los dos eran amigos tras haber trabajo en “Cosita linda” (2014).