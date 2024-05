¡Casi se le va encima! El enfrentamiento en el cuadrilátero, programado para el sábado 4 de mayo en Las Vegas, entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía se encendió antes de lo previsto, luego de que el mexicano y su antiguo promotor Óscar de la Hoya tuvieran un fuerte cruce de palabras que llegó a los insultos y por poco a los golpes. Esto ocurrió, el 1 de mayo, durante la última rueda de prensa antes de la pelea. Todo comenzó cuando el exboxeador tomó el micrófono antes de que los contrincantes se dirigieran a los periodistas, su discurso fue directo para el reconocido deportista: “No tengo más que respeto por Canelo Álvarez como boxeador, su historial y sus habilidades hablan por sí solas. Pero ha pasado gran parte de los últimos dos meses insultándome en lugar de promover esta pelea. Sí, he enfrentado muchos retos en mi vida. Sí, he estado en rehabilitación varias veces. Y sí, hubo momentos en los que el trabajo no era mi prioridad debido a mi salud mental, la cual descuidé durante mucho tiempo. Pero eso no cambia el hecho de que Golden Boy construyó a Canelo. La compañía bajo la que has peleado durante décadas siempre ha tenido un nombre y es el mío. Así que ponle un poco de maldito respeto”. Los ánimos se exacerbaron el instante en el que reveló el par de pruebas antidrogas que no pasó el pugilista en 2018 para su revancha con Gennadiy Golovkin.

Canelo contraatacó acusándolo de robar dinero a los que representa: “Tú no escribes pendej*, cabr**, tú no haces nada, lo que hacen todo son los que están detrás de ti (…). Y para este imbécil, intento de gente, que no se le olvide que yo ya vine siendo Canelo a Estados Unidos y solamente lucró con mi nombre, nunca perdió ni un centavo, solo ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo, robarles a los boxeadores. Para el que esté con él, meta por favor a sus abogados porque seguramente les está robando, es lo único que viene a hacer al boxeo. Lo único a que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo (…)”.

A raíz de este incidente que sacó muchas chispas, el que menos se pregunta cómo inició el enfrentamiento a muerte que actualmente tienen Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya. ¿Curioso por saberlo? En los siguientes párrafos, te lo detallamos.

¿QUÉ LLEVÓ A ÓSCAR DE LA HOYA Y CANELO ÁLVAREZ ESTAR PELEADOS?

Tal como se presenció este 1 de mayo de 2024, la relación entre Óscar de la Hoya y Canelo Álvarez está más que rota, por la serie de acusaciones que se lanzaron delante de la prensa. Aunque ahora no pueden ni verse, hace varios años trabajaron juntos, forjando una gran relación que de un momento a otro acabó en malos términos.

De acuerdo con The Sporting News, la pelea entre ambos se remonta a 2019, después de la pelea de Álvarez contra Danny Jacobs, en la que ganó el mexicano. Para ese entonces, el canal DAZN tenía conversaciones con Golden Boy, por lo que esperaba una gran pelea con Golovkin, algo que no se dio.

“Tanto Canelo como DAZN tienen problemas con Golden Boy. Canelo sostiene que De La Hoya le hizo pensar a DAZN que iba a hacer cosas que no estaban en su contrato y DAZN, por su lado, le dice a Golden Boy: ‘Nos habías asegurado la aprobación y el acuerdo de Canelo para hacer estas cosas, y no sucedieron”, publicó ESPN en aquel momento. Para el boxeador, De la Hoya hacía tratos a sus espaldas y sin su consentimiento.

La vez que Saúl 'Canelo' Álvarez y el promotor Oscar de la Hoya escuchaban al ex campeón mundial de peso mediano del CMB Miguel Cotto, Puerto Rico, durante su conferencia de prensa en Las Vegas, Nevada, el 18 de noviembre de 2015 (Foto: John Gurzinski / AFP)

En tanto Óscar de la Hoya señaló en una entrevista a Fight Hype que su enemistad con Saúl Álvarez se inició cuando le sugirió que cambie de coach: “Un día, un reportero me preguntó si Canelo necesitaba otro entrenador y respondí que tal vez, yo tuve siete diferentes en mi carrera. Sugerí que Eddy Reynoso podría necesitar ayuda, de pronto me tacharon de hipócrita, de desleal, así empezó todo”.

Para nadie es un secreto que Reynoso ha trabajado con el mexicano desde que este era un niño, por lo que alejarlo de su lado no era una opción. “¿Quién carajos es el desleal aquí? El que brinca de promotor en promotor, de contrato en contrato con televisoras, creo que queda claro quién es el malagradecido. Jamás recibí un gracias cuando le conseguí el que era el contrato más grande de su carrera, que se pudra, al carajo”, señaló.