Saúl ‘Canelo’ Álvarez es sin duda en uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, ya que ostenta en la actualidad el título de campeón mundial indiscutido en la división de peso supermediano, logrando la unificación de los cinturones de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring. Si bien, su pasión por el boxeo lo ha llevado a alcanzar la cima, el pugilista tiene otro amor más grande; se trata de su familia, específicamente sus cuatro hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener, María Fernanda y Saúl Adiel, quienes son su motor y motivo. Debido a que muchos desean saber cuál será el legado de este deportista cuando se retire del cuadrilátero, varios han fijado sus ojos sobre su hijo menor; por esta razón, te damos a conocer detalles sobre él. ¿Será que sigue los pasos de su papá?

Antes te precisamos que los cuatro hijos que tuvo el mexicano son de cuatro parejas diferentes, y aunque la relación con tres de ellas culminó, él jamás se ha desentendido de ellos; ya que los acompaña en momentos importantes de su vida.

El pequeño Adiel junto a su padre (Foto: Canelo Álvarez / Instagram)

¿QUIÉN ES SAÚL ADIEL ÁLVAREZ?

Saúl Adiel Álvarez es el hijo menor de Canelo Álvarez. Su madre es la empresaria Nelda Sepúlveda, hija del exsecretario de Movilidad de Jalisco. La pareja tiene una franquicia de helados de nombre “Santos sabores”.

El pequeño nació en 2018, fruto del breve romance del boxeador con su mamá. Para aquel entonces, Canelo había terminado su relación con Fernanda Gómez, quien también estaba embarazada, pero luego se perdonaron y volvieron, para posteriormente casarse en mayo de 2021.

Adiel demostrándole a su padre que es bueno con los puños (Foto: Canelo Álvarez / Instagram)

A raíz de que el menor fue procreado después de la separación Álvarez con Gómez, él llegó a este mundo, ocho meses después que su hermana María Fernanda.

En 2019, él fue bautizado, por lo que varios periodistas llegaron a cubrir el evento. Ante la presencia de los hombres de prensa, el púgil se dirigió a ellos y les pidió que se retiren: “Con el respeto que se merecen, no sé quién los invitó. Es mi vida personal y a mí no me gustan este tipo de cosas. Muchas gracias, pero no, no es de mi agrado verlos”.

El boxeador junto a sus dos mejores hijos: Saúl Adiel y María Fernanda (Foto: Canelo Álvarez / Instagram)

¿SE CONVERTIRÁ EN BOXEADOR COMO SU PADRE?

Tal parece que Saúl Adiel seguirá los pasos de su padre, ya que en algunos videos y fotos del pugilista se ve al pequeño demostrando gran destreza con los puños, algo de lo que obviamente Canelo Álvarez se siente orgulloso.

En una entrevista con Box Azteca, cuando le preguntaron al niño qué quería ser cuando sea grande, él no dudó en responder “boxeador”. Al igual que su padre, usa vendas en las manos para colocarse sus guantes y practicar.

Para que logre ese objetivo, Canelo lo orienta e incluso le ha enseñado cómo debe festejar. No sólo ello, le ha señalado que además de proyectarse en ser el mejor, debe practicar bastante.