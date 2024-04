Dicen que la maternidad cambia por completo la vida de una persona porque la llena de dicha y felicidad, algo que experimenta Paris Hilton con sus hijos, quienes llegaron para iluminar sus días y bendecir a su familia; y no es para menos, pues desde que la exitosa empresaria se convirtió en madre tiene un brillo especial en sus ojos y rostro. Si sigues a la socialité estadounidense, de seguro sabes quiénes son sus descendientes, pero en caso no lo sepas, no te preocupes que aquí te lo contamos.

Antes te precisamos que ella se casó con el empresario Carter Reum, en noviembre de 2021, con el que formó una familia. Respecto a su rol como mamá dijo en una entrevista con GENTE: “Pensé que sabía lo que era el amor con mi esposo, pero tan pronto como conocí a mi bebé, es este amor a otro nivel. Él acaba de cambiar mi vida en todos los sentidos. Constantemente digo que no a las cosas porque sólo quiero pasar el mayor tiempo posible con él y no quiero perderme ninguno de estos momentos especiales de su vida y todos estos hitos”. Estas declaraciones las dio en octubre de 2023.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE PARIS HILTON?

París Hilton tiene dos hijos. Los nombres de las personitas que iluminan su vida y la de su esposo son: Phoenix y London.

PHOENIX BARRON HILTON REUM

Paris Hilton junto a su hijo mayor Phoenix (Foto: @camraface / Instagram)

Phoenix es el nombre del primogénito de Paris Hilton, quien nació el 16 de enero de 2023, a través de la gestación subrogada. “Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones explotan de amor por nuestro bebé”, manifestó a PEOPLE.

Respecto a traer al mundo a su hijo por vientre de alquiler, ella señaló en el estreno de la segunda temporada de “Paris in Love” que fue una “decisión difícil de tomar”, además de explicar por qué no llevó el embarazo. “Me hubiera encantado esa experiencia de hacer crecer al bebé en la barriguita y sentir las patadas y todos esos momentos emocionantes, pero mi vida ha sido tan pública. Así que, aunque el bebé es biológicamente mío y de Carter, decidimos tener que un sustituto lo lleve”.

Asimismo, contó que esperó una semana después del nacimiento de su hijo para anunciar su felicidad, incluso a su propia familia, que no sabía nada. En otro momento, en su podcast “I Am Paris”, en febrero de 2023, reveló porque escogió ese nombre, el cual ya tenía en mente desde hace 10 años. “Phoenix tiene algunos buenos puntos de referencia en la cultura pop, pero lo más importante es que es el pájaro que arde y luego resurge de las cenizas para volar de nuevo. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el triunfo van y vienen a lo largo de nuestras vidas. Y que esto debería darnos una gran esperanza para el futuro”. Su segundo nombre Barron se lo dio en honor a su abuelo fallecido.

LONDON MARILYN HILTON REUM

Paris Hilton junto a su hija London (Foto: @camraface / Instagram)

London es el nombre de la segunda hija de Paris Hilton, quien llegó a este mundo en noviembre de 2023, también a través de una gestación subrogada. La celebridad dio a conocer a todos, incluida otra vez su familia, sobre su pequeña con una foto en el Día de Acción de Gracias.

Mucho antes de que la pequeña naciera, la también modelo y actriz reveló en enero de 2022, en “The Ellen Degeneres Show”, que había pensado en un nombre en el caso tuviera una niña: “Marilyn porques es de mi abuela y London porque es mi ciudad favorita y creo que París y London suenan lindos juntos”, y así sucedió, la nena nació y la llamó como había pensado.

Ella decidió dar a conocer al mundo el rostro de su hija, después de cinco meses de su nacimiento, en abril de 2024. Lo hizo para PEOPLE y lo compartió también en sus redes sociales. “Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, no pude resistirme a presentarle al mundo a mi bebé London y compartir estos preciosos momentos de nuestra familia juntos”, le dijo al medio estadounidense.