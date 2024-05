Si hay alguien que sabe transmitir con su voz todo lo que siente, esa es sin lugar a duda Diana Reyes, la cantante de música regional mexicana, quien cada vez que coge un micrófono hace vibrar a todos. Si bien, varios de sus temas desgarran el corazón por los amores no correspondidos como: “Yo no creo en los hombres”, “Tu última llamada” o “No soy como tú”, muchos creerían que en el aspecto sentimental le ha ido mal, pero no es lo que parece. Si también quieres saber más de su vida privada, en los siguientes párrafos te contamos si tiene pareja y quiénes han sido los hombres que han caído rendidos a sus pies.

Cabe mencionar que la famosa artista es conocida como “La Reina del Pasito Duranguense”, por lo que tiene miles de seguidores, quien entonan a viva voz sus canciones. Ella comenzó a formar parte de la industria musical desde que era una niña.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE DIANA REYES?

Diana Reyes está casada. El nombre de su esposo es Jorge Torres, con el que lleva 20 años de matrimonio. A través de sus redes sociales, la cantante publica fotos de ambos derrochando muchísimo amor y complicidad.

La artista junto a su esposo, a quien ama y admira (Foto: Diana Reyes / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

La artista contó que conoció a Torres por su mánager, toda vez que era su hijo. “Él era mecánico de aviación, vivía en Arizona cuando yo estaba en Chicago. Resulta que nos invitaron a ella y a mí a Arizona, donde habían programado un encuentro sorpresa para madre e hijo. El primer momento, nos caímos mal”, recordó entre risas en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Por el sólo hecho de ser artista, para él yo era una creída, nefasta y me prejuzgó. Igual cuando yo lo vi, como me trató mal, no quería hablar con él. Igual al llegar me llevó flores porque sabía que iba a estar con su mamá (…). Después de cinco meses, nos hicimos novios”, precisó.

La artista luciendo sus regalos previos al día de su cumpleaños en 2023 (Foto: Diana Reyes / Instagram)

UN MATRIMONIO POR CONVENIENCIA

“La Reina del Pasito Duranguense” confesó en 2016 que se casó con Jorge Torres con el único fin de que la ayudara a obtener la permanencia legal en Estados Unidos, pero de ese trato ya pasaron dos décadas y siguen unidos y muy enamorados.

“Básicamente nos casamos sin conocernos. No sentimos que estamos casados de corazón porque realmente fue por los papeles. Después de eso pues empezamos a hablar, empezamos a comunicarnos. Él sabía que era una situación de echarme la mano, de ayudarme, y aun así me compró un anillo de compromiso”, contó a “Suelta la sopa”. Desde ese momento no se han separado.

Ella es una reconocida artista de regional mexicano (Foto: Diana Reyes / Instagram)

EL HISTORIAL AMOROSO DE DIANA REYES

Aunque sabemos que Diana Reyes lleva 20 años de matrimonio, ella ha tenido algunas parejas más. En la misma entrevista con Infante, le consultaron si se había enamorado antes, a lo que ella contestó tres veces en su vida.

“Enamorada como tal, pues del primero porque fue mi primer amor, del segundo que fue una historia decepcionante y de mi esposo Jorge”, manifestó.