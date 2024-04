“¿Me imaginas cocinando? Jamás pensé que cocinar fuera todo un reto”, así describió Diana Reyes su participación en la tercera temporada de “Top Chef VIP”, reality donde demostrará qué tan buena sazón tiene y si el fuego a la hora de preparar sus alimentos le jugará una mala pasada. No sólo ello, ya que también deberá mostrar qué tanta presión puede aguantar con los tiempos y los comentarios del exigente jurado. ¿Aún no sabes quién es ella? No te preocupes que en los siguientes párrafos te lo contamos.

Antes te precisamos que durante una breve conversación que tuvo con Telemundo, ella dio a conocer que llevará a la competencia “alegría, ganas, actitud e interés por aprender porque nunca fui buena en la cocina”. Asimismo, señaló que el ingrediente que no puede faltar en su vida es su familia.

Diana Reyes está lista para "Top Chef VIP 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE DIANA REYES

Nombre completo: Diana Estela Polanco Reyes

Diana Estela Polanco Reyes Conocida también como: “La Reina del Pasito Duranguense”

“La Reina del Pasito Duranguense” Lugar de nacimiento: La Paz, Baja California Sur, México

La Paz, Baja California Sur, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 18 de noviembre

18 de noviembre Año de nacimiento: 1979

1979 Edad: 44 años

44 años Instagram: @dianareyesoficial

2. ¿QUIÉN ES DIANA REYES?

Diana Reyes es una cantante de música regional mexicana más conocida como “La Reina del Pasito Duranguense”. Se hizo conocida interpretando sus canciones al estilo duranguense y luego con banda sinaloense.

La artista se inició en la industria musical desde pequeña (Foto: Diana Reyes / Instagram)

3. GRABÓ SU PRIMER DISCO DE NIÑA

A los 10 años, siendo una niña, grabó su primer disco en el género de mariachi.

4. DESDE ADOLESCENTE SU CARRERA COMIENZA A DESPEGAR

En 1995, cuando era una adolescente, comenzó a grabar discos norteños, lo cual hizo hasta 2002. Dos años después, en 2004, decide probar suerte en el pasito duranguense, logrando grabar siete discos, para más adelante lanzar dos discos con banda sinaloense.

La artista luciendo sus regalos previos al día de su cumpleaños en 2023 (Foto: Diana Reyes / Instagram)

5. TEMAS QUE SON UN ÉXITO

En 2014, lanzó “Yo no creo en los hombres” para la telenovela del mismo nombre. En 2017 estrenó “La pasión tiene memoria”, que logró ubicarse en los primeros 10 lugares de las listas de popularidad. En 2018, “Maldita mi suerte” y ese mismo año fue invitada a la séptima entrega de Premios Bandamax junto a las “Mujeres del Regional”.

6. DIANA REYES SE CASÓ PARA OBTENER PAPELES EN EE.UU.

Diana Reyes confesó en 2016 que se casó con Jorge Torres con el único fin de que la ayudara a obtener la permanencia legal en Estados Unidos, pero llevan 20 años unidos. “Básicamente nos casamos sin conocernos. No sentimos que estamos casados de corazón porque realmente fue por los papeles. Después de eso pues empezamos a hablar, empezamos a comunicarnos. Él sabía que era una situación de echarme la mano, de ayudarme, y aun así me compró un anillo de compromiso”, contó a “Suelta la sopa”. Precisó que él en ese entonces era el hijo de quien fuera su exmanejadora, quien actualmente es su suegra.

La artista junto a su esposo, a quien ama y admira (Foto: Diana Reyes / Instagram)

7. ¿DIANA REYES TIENE HIJOS?

No. Diana Reyes no tiene hijos; es más, aseguró que no los tendrá. “[Tener] hijos también ha cambiado mi forma de pensar porque soy una mujer que quiere lograr sus objetivos y a veces, no es que no te lo permitan, pero yo creo que un bebé necesita toda la atención, todo el cariño, todos los cuidados y yo creo que por el momento no”, indicó en una entrevista al programa “Chacaleo”.

8. DIANA REYES CREE HABER CANTADO EN FIESTAS DE NARCOTRAFICANTES

Durante una entrevista en “La mesa caliente”, Reyes fue consultada sobre las contrataciones a cantantes y grupos de regional mexicano para que amenicen las reuniones de algunos narcotraficantes. “Apenas me vengo enterando en la fiesta de quién estábamos porque como artista, en muchas ocasiones, pues no sabes quién te contrata. Yo tenía una persona que me hacía el booking en México y nada más nos ponía la agenda de qué ciudades íbamos a visitar; y si sé que muchos de los artistas que pertenecemos a la música regional estamos expuestos a que de repente estemos trabajando en fiestas de gente que no sabemos, pero ahorita ya sé a quién le andaba cantando por ahí”, dijo.

Le encanta subir a sus redes sociales fotografías y videos de su día a día (Foto: Diana Reyes / Instagram)

9. ADORA A LOS PERROS

En agosto de 2023, Diana Reyes sufrió una pérdida muy grande con la partida de su perrito de nombre Jalapeño, que lo tuvo que dormir tras 15 años de haberla acompañado. “Fue un proceso difícil (…). Tomé esa decisión difícil porque quise evitarle el proceso de dolor y lo mejor fue dormirlo. Tengo otra perrita llamada Chulita”, relató en la misma entrevista.