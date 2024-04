Una nueva aventura alejada de los estudios de grabación inicia Danka Castro, la joven actriz que forma parte de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, donde demostrará cuán buena es en la cocina o al menos lo intentará al presentar platos que serán evaluados por un exigente jurado. Pero ella no estará sola, ya que competirá contra su madre Daniela Castro, la protagonista y antagonista de diversas producciones. ¿Cómo le irá? Si aún no sabes quién es ella, no te preocupes que a continuación te lo contamos.

Antes te comentamos lo que escribió en su cuenta de Instagram sobre su paso por el reality culinario: “¡Esto se prendió! ¿Listos para verme en la cocina de ‘Top Chef VIP 3′? Yo estoy más que lista. Nos vemos en mayo por Telemundo”. La noticia alegró a sus miles de seguidores, quienes le desean lo mejor.

1. DATOS PERSONALES DE DANKA CASTRO

Nombre completo: Daniela Díaz Ordaz Castro

Daniela Díaz Ordaz Castro Más conocido como: Danka

Danka Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Edad: 20 años

20 años Instagram: @danka.oficial

2. ¿QUIÉN ES DANKA CASTRO?

Daniela Díaz Ordaz Castro, más conocida como Danka Castro, es la primogénita de la reconocida actriz Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz III, nieto del expresidente de México. Al igual que su madre, incursionó en el mundo de la actuación.

3. PISÓ LOS SETS DE GRABACIÓN SIENDO UNA NIÑA

Desde que era una niña, su madre la llevó a los estudios de grabación, de los cuales se enamoró, por lo no dudó en convertirse en histrionisa.

4. APARECIÓ EN UNA NOVELA AL LADO DE SU MADRE

Apareció frente a las cámaras cuando tenía siete años en “Una familia con suerte”, la telenovela en la que actuó al lado de su madre.

5. SU MADRE LA ORIENTÓ PARA INCURSIONAR EN LA ACTUACIÓN

Al descubrir que el mundo de la actuación le atraía demasiado, le pidió a su mamá que la ayude y oriente para que se desenvuelva mejor en los estudios de grabación.

6. INICIA SU CARRERA ACTORAL

“¿Qué le pasa a mi familia?” es la telenovela con la que comienza su carrera en la actuación la joven actriz.

7. ¿DANKA CASTRO TIENE PAREJA?

La vida privada de Danka Castro se mantiene en absoluta reserva, por lo que se desconoce si tiene a alguien especial en su vida.

8. ADORA A SU MASCOTA

Tiene una perrita de nombre Lash, a la que engríe bastante y considera la “mejor compañía” y llama “mi bebé preciosa”.

