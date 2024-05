La cocina de la tercera temporada de “Top Chef VIP” se viste de glamour con la presencia de David Salomón, uno de los personajes más influyentes de la moda en México, quien demostrará que tan buena sazón tiene y cómo le va con el fuego y las ollas en el reality culinario de Telemundo. ¿Está listo para hacer que sus platillos pasen por un exigente jurado? “Siempre me ha tocado juzgar y me estoy preparando psicológicamente para que a mí me toque ser juzgado, pero ¡ojo! porque no me voy a quedar callado”, señaló al programa. Si no conoces quién es él o sabes poco, no te preocupes que aquí te lo cuento.

“De verdad no sé ni qué escribir, ni cómo describir lo que siento (…). La energía del cariño que recibo de ustedes me hecha para adelante y para arriba. Por Diosito que dejaré el cuero en @topchefvip_telemundo para llevar el nombre de México, de Yucatán, de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y todo el Sureste Mexicano… y por supuesto mis raíces libanesas herencia de mi familia de inmigrante, mis papás que me guían de la mano desde el cielo en todo lo que hago”, escribió en su cuenta.

David Salomón forma parte de la tercera temporada de "Top Chef VIP" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE DAVID SALOMÓN

Nombre completo: David Salomón

David Salomón Lugar de nacimiento: Yucatán, Quintana Roo, México

Yucatán, Quintana Roo, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 7 de febrero

7 de febrero Año de nacimiento: 1979

1979 Edad: 45 años

45 años Instagram: @davidsalomonr

2. ¿QUIÉN ES DAVID SALOMÓN?

David Salomón es un reconocido diseñador mexicano de origen libanés, que destaca por su estilo hippie-chic. Ha vestido a figuras importantes como Lupita Jones, Yalitza Aparicio, Eva Longoria y muchas celebridades más.

"Agotado y feliz" escribió el 13 de abril de 2023 (Foto: David Salomón / Instagram)

3. APASIONADO DE LA MODA DESDE QUE ERA NIÑO

Desde que era un niño, David mostró gran interés por el mundo de la moda, pues sentía fascinación por las texturas y los tejidos.

4. EMPIEZA A TRABAJAR EN LA INDUSTRIA CUANDO ERA ADOLESCENTE

A los 16 años, Salomón comenzó su carrera en el mundo de la moda. ¿Cómo? Trabajando en u taller de costura y confección de su ciudad natal, publica Vogue.

David Salomón de Top Chef VIP(Foto: David Salomón / Instagram)

5. VISTIÓ A CELEBRIDADES

Vistió a reconocidas celebridades como Eva Langoria, Rebecca de Alba, Yalitza Aparicio, Lupita Jones, Kate Walsh, Teri Hatcher, Bárbara Mori, Andrea Noli, Marlene Favela, Ana de la Reguera, entre otras.

6. FUE JUEZ EN ALGUNOS REALITIES

En 2018 y 2019, fue juez del reality “Este es mi estilo”, donde un grupo de concursantes muestran sus mejores combinaciones de prendas y crean su propio estilo para ganar la competencia.

"Ojalá los humanos tuviéramos la calidad humana que tienen los perros", escribió el 15 de enero junto a su mascota Chabela (Foto: David Salomón / Instagram)

7. UN PERSONAJE INFLUYENTE

El Libro de la Moda en México lo incluyó como uno de los 100 personajes más influyentes en la moda en el país azteca.

8. RECONOCIMIENTOS

David Salomón ha recibido el Premio a la Excelencia Universal, reconocimiento que han aceptado también figuras de la talla del Rey Juan Carlos de España, Margaret Tatcher, Luciano Pavarotti, Maria Félix y Paloma Picasso entre otros, publica en su sitio web.

"Ustedes saben que a mí no me queda ningún sombrero en el mundo porque soy muy cabezón, pero me encontré este en el desierto y me lo regalé, escribió en octubre de 2023 (Foto: David Salomón / Instagram)

9. AYUDA A LAS ARTESANAS MAYAS

Es creador de El Gran Desayuno del Terno, exitoso evento que apoya la economía de las artesanas de la zona maya, que ha reunido a más de 1,300 mujeres.

10. VISTIÓ A STEPHANIE SALAS EN LA BODA DE SU HIJA MICHELLE

“Siempre le pongo corazón a cada vestido que lleva mi firma. Pero cuando es para alguien a quien quiero y le tengo admiración, algo sucede que el vestido se vuelve magia. Eso pasó con @stephaniesalasoficial y lo demás, bueno… ya lo vieron en todos lados. Una vez más, Steph, gracias por la confianza y por hacerme parte de esto tan lindo”, escribió en octubre de 2023.