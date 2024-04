El talentoso Pancho Uresti dejará por un tiempo la música, pero no te asustes, lo hará solamente para incursionar en una nueva faceta: la cocina. Sí, esta celebridad mexicana forma parte de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, junto a otros 19 famosos. ¿Qué tan bien le irá con el fuego y las ollas? ¿Será que su sazón es tan buena como su voz? Si en caso no conoces mucho sobre él, no te preocupes que aquí te lo contamos.

“Contentos de compartirles esta nueva aventura. Estaremos en la cocina más famosa #topchefvip3 cocinando y dando lo mejor como siempre. Espero contar con su apoyo no se lo pueden perder”, escribió en 14 de marzo de 2024 para informar a sus miles de seguidores sobre su presencia en el reality de Telemundo.

El cantante luciendo su casaca de Año Nuevo (Foto: Pancho Uresti / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE PANCHO URESTI

Nombre completo: Francisco Javier Uresti González

Más conocido como: Pancho Uresti

Lugar de nacimiento: Nuevo Laredo, Tamaulipas, México

Nacionalidad: Mexicana

Cumpleaños: 7 de septiembre

Año de nacimiento: 1994

Edad: 29 años

Instagram: @panchourestioficial

Facebook: @PanchoUresti

TikTok: @PanchoUrestiOficial

2. ¿QUIÉN ES PANCHO URESTI?

Pancho Uresti es un cantante de música regional mexicana, que se ha ganado el cariño del público.

Aquí al lado de un afiche donde sale su nombre (Foto: Pancho Uresti / Instagram)

3. DESDE PEQUEÑO PARTICIPÓ EN CONCURSOS DE CANTO

De acuerdo con TV Azteca, Pancho Uresti “inició su carrera desde temprana edad. A sus 6 años era el cantante oficial de todas las reuniones familiares, la seguridad que tenía de su talento le permitía cantar sin ningún reparo en la escuela y en cualquier evento al que lo invitaran. Además, participó en varios concursos de canto en los que le fue bastante bien”.

4. CONOCIÓ Y VIVIÓ CON VICENTE FERNÁNDEZ

En Guadalajara conoce a la familia Fernández, llegando a vivir con ‘El Charro de Huentitán’; no sólo ello, se hizo amigo de Vicente Fernández Jr. Grabó con Mariano Barba su primera canción “Cuánto tienes, cuánto vales”.

El mexicano tomándose una fotografía frente al espejo(Foto: Pancho Uresti / Instagram)

5. FORMÓ PARTE DE UN GRUPO MUSICAL

Él formó parte de la reconocida agrupación Tierra Sagrada, donde se desempeñaba como vocalista.

6. TRAS CANTAR EN UN RESTAURANTE LO LLAMAN PARA FIRMAN UN CONTRATO

Su amigo Adrián Aldrete lo invitó a cantar en Ciudad de México, donde conoció a Diego Herrera, quien lo llevó a comer con el director de Remex Music. En el restaurante, deleitó con su voz y tres meses después lo llamaron para firmar contrato como solista, bajo el nombre de Pancho Uresti.

El mexicano junto a Larry Hernández (Foto: Pancho Uresti / Instagram)

7. EXITOSA CARRERA COMO SOLISTA

Lanzó varios temas como solista. Entre las canciones destacan: “Que nunca sepa”, “Tú de qué vas”, “Puras pa’ llorar”, “Con estilo” y más.

8. SUFRIÓ UN ATAQUE ARMADO

En 2019, Pancho Uresti sufrió un ataque armado cuando se dirigía por la carretera de Chiapas junto a su banda. Varios sujetos interceptaron la unidad que los trasladaba y comenzaron a disparar, por fortuna salieron ilesos. En su cuenta de Instagram, el cantante informó que sólo habían tenido pérdidas materiales, pero todos estaban bien.

9. ¿PANCHO URESTI TIENE PAREJA?

Sí. Pancho Uresti tiene pareja. Él está casado con la también cantante Melissa Plancarte, hija de uno de los fundadores del cártel Los Caballeros Templarios, quien fue abatido en 2014. Si bien, ella se desligó de él, asegurando que no tenía contacto con su progenitor desde que tenía 15 años, supo que siempre iba a ser señalada como pariente del narcotraficante.

10. ¿PANCHO URESTI TIENE HIJOS?

Sí, Pancho Uresti tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Melissa Plancarte. Dos de ellos son mellizos.