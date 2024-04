Una vez más, Gary Centeno llega a la pantalla chica para sorprendernos. Esta vez aceptó el reto de formar parte de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, reality culinario donde demostrará qué tan buena sazón tiene y si sabe dominar el fuego y manejar las ollas y sartenes para elaborar deliciosos platos que serán evaluados por un exigente jurado. ¿Qué tal le irá? Si aún no sabes quién es, no te preocupes que en los siguientes párrafos te lo contamos.

Antes te mostramos el mensaje que escribió el concursante tras anunciarse su paso por este programa de Telemundo: “¡Esto se prendió! ¿Listos para verme en la cocina de TopChefVIP3? Yo estoy más que listo. Necesito su apoyo, a darle”, escribió en su cuenta de Instagram.

El costarricense Gary Centeno en "Top Chef VIP 3" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE GARY CENTENO

Nombre completo: Gary Centeno

Gary Centeno Lugar de nacimiento: San Carlos, Costa Rica

San Carlos, Costa Rica Nacionalidad: Costarricense

Costarricense Cumpleaños: 25 de diciembre

25 de diciembre Año de nacimiento: 1986

1986 Edad: 37 años

37 años Estatura: 1.73m

1.73m Instagram: @garycenteno

@garycenteno Facebook: @GaryCentenoCR

@GaryCentenoCR X: @GaryCenteno25

La imagen que subió el actor cuando cumplió 33 años en 2019, tal como lo señala en la descripción (Foto: Gary Centeno / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES GARY CENTENO?

Gary Centeno es actor costarricense que ha participado no sólo en telenovelas o series como “Te presento a mi novio” (2019) y “Dulces Tentaciones” (2022), también formó parte de realities.

3. ESTUDIÓ PARA SER ACTOR

Debido a que el mundo de la actuación le llamaba mucho la atención, decidió estudiar artes escénicas por cuatro años.

"Hay millones de olas en el mar. Tomate tu tiempo y tu ola llegará", escribió el 13 de enero de 2024 (Foto: Gary Centeno / Instagram)

4. TRABAJOS COMO ACTOR

Centeno ha formado parte de las siguientes producciones: “Como dice el dicho” (2017-2018), “La casa de las flores” (2018), “La Rosa de Guadalupe” (2019), “Te presento a mi novio” (2019), “Esta historia me suena” (2021), “Un día para vivir” (2022), “Dulces tentaciones” (2022) y “Eternamente amándonos” (2023).

5. TAMBIÉN INCURSIONÓ EN EL TEATRO

Él también apareció en obras teatrales, considerando a “Afterglow” como la puesta en escena más retadora de su carrera, pues dio mucho de qué hablar en México. “Es una obra que trata del poliamor, es entre tres hombres, entonces las escenas que tengo son muy fuertes, pues son con hombres, hay desnudos, besos y demás”, contó a La Nación.

Tomándose una foto en el gimnasio (Foto: Gary Centeno / Instagram)

6. ESTUVO DOS VECES EN “SURVIVOR MÉXICO”

Gary fue llamado para integrarse a las filas del reality extremo “Survivor México” en la segunda temporada. Debido a su desempeño y forma de ser fue convocado para la cuarta edición, terminando expulsado del programa de TV Azteca por su carácter explosivo.

7. SUS PROBLEMAS DE IRA

Tras salir del reality, Centeno confesó a La Nación, en agosto de 2023, que sus problemas de ira y carácter explosivo lo llevaron a ser expulsado del reality. “Los realities son polémicos, sino no funcionan, y esta vez sí hubo mucha polémica por mi problema de explosividad (…), duré como seis o siete semanas aguantándome, porque de una u otra manera la producción y el mismo conductor me picaban y yo no explotaba. Desgraciadamente, la última semana exploté con un concursante que es de los favoritos, que se llama Pablo, es un chef y fue horrible. Ahí empezó el odio en redes sociales, se empezaron a meter con mi familia y fue muy feo”.

Después de lo vivido reconoció que tenía un problema de ira que venía arrastrando desde hace bastante tiempo, por lo que ir al show le hizo dar cuenta de su realidad. Él no huyó y decidió ir con un especialista.

Aprovechando un descanso en el gimnasio para tomarse una fotografía frente al espejo (Foto: Gary Centeno / Instagram)

8. GANÓ UN REALITY DE BAILE Y FUE JUEZ DE OTRO

Después de “Survivor México”, el costarricense participó en el reality “Todos a Bailar”, que ganó al lado de Los Imparables Pastrán. También fue juez en “Quiero Bailar”, show dentro del matutino “Venga la Alegría”.

9. ¿GARY CENTENO TIENE PAREJA?

Sí. Gary Centeno tiene pareja. Se trata de la actriz Lorena del Castillo, con quien tiene una hija a la que llamaron Luna. La pequeña nació en 2020.

La celebridad junto a su esposa, la reconocida actriz Lorena del Castillo y su hija Luna (Foto: Gary Centeno / Instagram)