Por un tiempo, el talentoso actor Mark Tacher dejará los estudios de grabación de exitosas producciones que tanto enamoraron a la audiencia, pero no estés triste, ya que igual seguirás viéndolo a través de la pantalla, aunque ahora no interpretando a un personaje, sino como participante de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, el reality culinario en el que 20 famosos demostrarán qué tan buenos cocineros son o al menos lo intentarán. ¿Están listos para verlo en una nueva y desconocida faceta al lado de las ollas y la cocina? De seguro que no defraudará. Aunque muchos siguen cada uno de sus pasos, no todos saben datos sobre él, así que en los siguientes párrafos, te contamos quién es.

Antes te precisamos que en febrero de este 2024, el histrión ya había estado en un programa culinario, se trató de “Al estilo de Paulina Pascal”, donde además de dialogar con la chef, la ayudó a preparar un pie de plátano, por lo que siguió todas las indicaciones. Así que práctica frente a una cámara, ya comenzó a tenerla.

Mark Tacher forma parte de la tercera temporada de "Top Chef VIP" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE MARX TACHER

Nombre completo: Mark Tacher Feingold

Mark Tacher Feingold Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 15 de septiembre

15 de septiembre Año de nacimiento: 1977

1977 Edad: 46 años

46 años Instagram: @tacherman

@tacherman X: @MarkTacher

2. ¿QUIÉN ES MARK TACHER?

Mark Tacher es un talentoso actor mexicano que ha hecho suspirar a gran cantidad de televidentes gracias a sus interpretaciones en decenas de producciones.

El actor luciendo sonriente para la cámara (Foto: Mark Tacher / Instagram)

3. SU FAMILIA

Sus padres son odontólogos y tiene dos hermanos: uno es administrador de empresas y el otro es una figura pública: Alan Tacher que es presentador de televisión.

4. FORMACIÓN ACTORAL

Debido a que soñaba en convertirse en actor, estudió en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca en México entre 1997 y 1999, por lo que se licenció en actuación. Pero él quería más y aunque ya había interpretado algunos papeles, entre 2005 y 2006, siguió técnicas de perfeccionamiento actoral en Venezuela.

El mexicano es activo en sus redes sociales (Foto: Mark Tacher / Instagram)

5. GUSTO POR LA MÚSICA Y EL CANTO

Marck Tacher también estudió música, guitarra, canto y DJ en la Academia G. Martell en México. Perfeccionó sus estudios en canto, específicamente en la técnica de ópera, tanto en el país charro como Colombia.

6. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Su debut actoral fue en 1998 con “Perla”. Le siguieron “Tres veces Sofía”, “Súbete a mi moto”, “La hija del mariachi”, “Triunfo del amor”, “Abismo de pasión”, “Antes muerta que Lichita”, “La Reina del Sur”, “Malverde: el santo patrón”, “Guerra de vecinos”, “Mi camino es amarte”, “El maleficio”, entre otros en la pantalla chica. También hizo cine y teatro.

Aquí durante las grabaciones "Los caminos del amor" (Foto: Mark Tacher / Instagram)

7. GANÓ UN PREMIO

En 2011, ganó Premios People en español en la categoría Mejor actor secundario por “Para volver a amar”. Fue nominado en dos ocasiones: En 2007, en Premios TVyNovelas Colombia como Mejor actor protagónico por “La hija del mariachi” y en 2012, en Premios TVyNovelas México como Mejor actor coestelar por “Triunfo del amor”.

8. ¿MARK TACHER TIENE PAREJA?

Sí, el corazón de Mark Tacher tiene dueña, su novia es Michelle Altamirano, una terapeuta que le ha vuelto a hacer creer en el amor.

El histrión en los Latin American Music Awards (Foto: Mark Tacher / Instagram)

9. ¿MARK TACHER TIENE HIJOS?

No. Marck Tacher no tiene hijos; es más, él no desea convertirse en padre, algo que según él siempre ha tenido claro desde que era muy joven.

10. LAS EXPAREJAS DE MARK TACHER

Tacher estuvo casado en dos ocasiones: el primero con la periodista colombiana Mónica Fonseca y el segundo con la actriz mexicana Cinthya Alesco. Pensaba contraer nupcias por tercera vez con la conductora Cecilia Galliano, a quien le entregó un anillo de compromiso, pero el noviazgo acabo en buenos términos y son amigos.

A él le gusta cuidar su salud por eso se ejercita constantemente (Foto: Mark Tacher / Instagram)