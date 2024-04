¡No soportó más! Un nuevo habitante abandonó la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. Se trata de La Divaza, quien decidió retirarse tras haber permanecido once semanas en el reality de Telemundo. Si bien, se perfilaba como uno de los ganadores, esta celebridad no aguantó la presión que se ejercía en la convivencia, por lo que decidió dar un paso al costado. La noticia sorprendió a todos, en especial a los integrantes de Tierra, quienes no pudieron contener las lágrimas. Pero, ¿qué lo motivo para que le diga adiós al programa? Lo que dijo en los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que durante su paso por el show, él fue nominado en tres ocasiones, una de ellas por complot. Dejando de lado las veces que estuvo en riesgo, recordemos que con su alegría iluminó no sólo a los compañeros de su habitación, también al resto.

La Divaza abandona "La casa de los famosos 4". Con él, son tres los participantes que dieron un paso al costado esta temporada (Foto: Telemundo)

EL MOMENTO EN EL QUE LA DIVAZA ANUNCIA QUE ABANDONA “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

Tras la prueba del líder, Nacho Lozano pidió a todos esperar en la sala, una vez que estuvieron sentados, le dio la palabra a La Divaza, quien se paró frente a ellos y les dio las razones por las que abandonaba “La casa de los famosos 4″.

“Bueno chicos, hace tres meses llegó una Divaza a esta casa que tenía muchos sueños y estaba emocionada, que aprendió tantas cosas sobre amor compañerismo, lealtad, traición, estrategias y la noche de ayer, perdón. Este proyecto de verdad ha sido para mí como una universidad. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por enseñarme tanto”, comenzó diciendo.

Luego se dirigió a sus compañeros de Tierra, a quienes les prometió que iba a seguir apoyándolos desde afuera, por lo que espera verlos a todos en la final. “Voy a hacer frente a todas las injusticias”, les mencionó mientras recibía el abrazo de Ariadna, Romeh y Clovis.

Tras ello se dirigió a La Jefa a quien agradeció la oportunidad que le dio en “La casa de los famosos” al ayudarlo en convertir en “un mejor ser humano. Ahora a la vida más nueva, más fuerte, más renovada, más arrech*”.

¿POR QUÉ LA DIVAZA ABANDONÓ “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

Si tratamos de entender las razones que llevaron a La Divaza abandonar “La casa de los famosos 4″, podríamos pensar que una de ellas fue cuando sintió que la presión en la convivencia comenzó a desestabilizarlo. A ello, debemos sumar las peleas, no sólo en su habitación, también en toda la casa que acabaron por afectarlo seriamente.

Recordemos que hace unas semanas, no quería ni comer porque se sentía mal; y a pesar de la alegría que irradiaba, se veía que no estaba del todo cómodo con lo que ocurría.

Lo peor es que las veces que trataba de compartir con algunos habitantes de otros cuartos, en especial con Isis Serrath, Ariadna disimuladamente se lo prohibió, por tanto vigilaba lo que hacía; algo que hizo notar Maripily en el posicionamiento de la semana 11 cuando pidió al cuarto Tierra que lo dejen ser libre de interactuar con quien quisiera: “FreeDivaza”, manifestó.

Los enfrentamientos, las estrategias y decisiones de su equipo, quizá hicieron que se sintiera cada vez más incómodo, por lo que parecía que empezaba a alejarse por algunos momentos, ya sea por salud mental o quizá estaba haciendo otra cosa en ese instante. No olvidemos el día que Romeh reveló a sus compañeros cómo salió nominada Patricia, él fue el único que faltaba en la celebración. Ahora, tampoco sabemos si también le afectó que el “triángulo amoroso” que se generó entre Ariadna, Romeh y Lupillo hicieron que tome esa decisión.

LAS REACCIONES DENTRO DE LA CASA TRAS EL ABANDONO DE LA DIVAZA

Tras el abandono de La Divaza, los del cuarto Tierra se mostraron desconsolados en todo momento. Ninguno podía contener las lágrimas, en especial Ariadna, quien no podía entender las razones que llevaron a su amigo a tomar tal decisión. A ella, Romeh y Clovis se acercó Maripily, quien decidió consolarlos y darles palabras de aliento, además de indicarles que regresaba con ellos.

“No se pueden dejar caer, sabemos que es un dolor muy fuerte porque es la tercera persona de nuestra cuarto que abandona. Él dijo que va a estar allá afuera jugando con ustedes y el juego sigue. Por él deben llegar a la final y por él voy a volver al tema porque era lo que quería, no los voy a dejar y vamos a estar unidos hasta la final”, les manifestó.

Maripily: “Yo me comprometo a volver a el team de ustedes por que no los voy a dejar” #LCDLF4 pic.twitter.com/dxw1sBuyCD — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 10, 2024

Por su parte, Lupillo, quien primero fue consolado por Cristina Porta en el patio, se fue a la habitación Agua, donde trataba de asimilar lo ocurrido. Luego de ello se dirigió a La Divaza para agradecerle por todo lo que había hecho en la convivencia.

“Gracias por enseñarme cosas nuevas en esta casa y la verdad Divaza te voy a extrañar, nunca tuve problemas contigo, siempre la pasé bien y me voy a acordar de ti. Te buscare después de esta ventura para ayudarte en lo que se te ofrezca, te quiero. Si te ofendí en algún momento, discúlpame, no fue mi intención. La verdad eres un gran maestro de la vida, saludos”, indicó.

Lupillo con un mensaje para La Divaza#LCDLF4 pic.twitter.com/BnlY0BcHx2 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) April 10, 2024