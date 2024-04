La talentosa y querida Mariana Botas es otra de las celebridades que forma parte de la tercera temporada de “Top Chef VIP”, reality culinario de Telemundo, donde la veremos cómo le va en la cocina y sabremos, gracias al exigente jurado, si tiene o no una buena sazón. Su presencia iluminará de alegría el programa, por lo que su millón de seguidores está que le hace barra para que su desempeño sea óptimo. Si aún no sabes quién es, no te preocupes que a continuación te presentamos datos sobre ella.

¡Esto se prendió! ¿Listos para verme en la cocina de ‘Top Chef VIP 3′? Yo estoy más que lista”, escribió en su cuenta de Instagram el 14 de marzo cuando fue confirmado su nombre. De inmediato la gente que la aprecia escribió mensajes alentadores: “Solo por ella voy a ver la versión mexicana por primera vez”, “Qué emoción Marianita”, “¡Vamos con todo!”, “Tú puedes Mariana. Todos los envinados apoyándote”, fueron algunos de los comentarios.

Mariana Botas forma parte de "Top Chef VIP" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE MARIANA BOTAS

Nombre completo: Mariana Botas Lima

Mariana Botas Lima Lugar de nacimiento: Ciudad de México

Ciudad de México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 29 de enero

29 de enero Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 34 años

34 años Instagram: @marianabotasl

@marianabotasl Facebook: @marianabotasoficial

@marianabotasoficial TikTok: @marianabotasl

La joven en el concierto de Karol G (Foto: Mariana Botas / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES MARIANA BOTAS?

Mariana Botas es una talentosa actriz mexicana conocida por interpretar el papel de Martina López González en “Una familia de diez”, además de tener su programa de YouTube “Envinadas” junto con Daniela Luján y Jessica Segura.

3. SE CONVIRTIÓ EN MISS CHIQUITITA

Desde pequeña le gustaba bailar, cantar y actuar, tanto así que se le presentó la oportunidad de participar en Miss Chiquitita de “Sábado Gigante”, programa de Don Francisco, cuando tenía solamente cinco años. Tras entonar un tema frente al público, convenció a todos, convirtiéndose en la ganadora. Esta fue su primera aparición televisiva en vivo.

La pequeña Mariana Botas cantando para "Sábado Gigante" (Foto: Univision / Envinadas)

4. FORMACIÓN ACTORAL DESDE NIÑA

Debido a que ella soñaba con convertirse en actriz, le pidió a su madre que la inscribiera en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, aunque en un inicio se negó porque iban a presentarse varios niños, luego la llevó y para su fortuna fue una de las seleccionadas.

5. DEBUTA EN LA TELEVISIÓN Y PARTICIPA EN VARIAS SERIES

A los ocho años debutó en la pantalla chica con “Una luz en el camino”, dando vida a Luciana. Le siguieron “Serafín” (1999), “Cuento de Navidad” (1999-2000), “El precio de tu amor”, “Mujer casos de la vida real”, “Una familia de diez”, “Esperanza del corazón”, “Una familia de diez +2″, “Diablero”, entre otros títulos.

Mariana Botas en el programa "Otro Rollo", conducido por Adal Ramones (Foto: Televisa)

6. TAMBIÉN ESTUVO AL FRENTE DE ALGUNOS PROGRAMAS

Mariana Botas también estuvo al frente de varios programas como “Cómplices al rescate” (2002) presentando el resumen general y de “Hoy” (2003) como conductora infantil.

7. “ENVINADAS”, SU PROGRAMA EN YOUTUBE

La joven junto a Daniela Luján y Jessica Segura tienen un programa en YouTube llamado “Envinadas”, donde hablan de todo de manera coloquial, como cuando se encuentran entre amigas, exponiendo experiencias y opiniones propias sobre algún tema en específico.

La belleza y sencillez de la actriz son admiradas por sus seguidores (Foto: Mariana Botas / Instagram)

8. PADECE UN TRASTORNO CONGÉNITO

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, una de sus seguidoras le preguntó: “¿Por qué tu dedito gordo está medio chuequito? Jaja, siempre que hablas no puedo evitar verlo”. Mariana Botas no dudó en contestarle y fue muy sincera: “Yo sé que les causa una curiosidad terrible, yo tengo los dedos pulgares así, los dos, de nacimiento. Se llama clinodactilia, que es un falange de más en forma de cuña”, al tiempo de asegurar no le molestaba que le consulten por ello y que amaba sus “deditos chuecos”.

Cabe mencionar que la clinodactilia es “una condición médica en la que uno o varios dedos de la mano o del pie están curvados en una dirección anormal. En la mayoría de los casos, la curvatura se produce hacia el dedo adyacente, lo que hace que el dedo afectado parezca torcido o desviado”, señala el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha.

Aquí posando para la cámara (Foto: Mariana Botas / Instagram)

9. ¿MARIANA BOTAS TIENE PAREJA?

Se desconoce si Mariana Botas tiene pareja, ya que es una persona muy reservada en su vida sentimental, sobre todo con lo mal que le ha ido anteriormente.

10. LAS PAREJAS TÓXICAS QUE TUVO

A uno lo llama Voldemort. Aunque no reveló su nombre, Mariana Botas tuvo una relación de varios años con una de sus parejas. Estaba tan enamorada que no se daba que él era muy agresivo con ella. “Yo le tenía miedo al chico” , confesó en su programa “Envinadas”.

Aunque no reveló su nombre, Mariana Botas tuvo una relación de varios años con una de sus parejas. Estaba tan enamorada que no se daba que él era muy agresivo con ella. , confesó en su programa “Envinadas”. Un ex se casó con la mujer que la engañó. En ese mismo show, la joven reveló que otra de sus parejas, de quien tampoco reveló su identidad, la engañó con una compañera de trabajo, e incluso se casó con ella.

El color rojo, tanto en su ropa como sus labios le quedan perfecto a la joven (Foto: Mariana Botas / Instagram)

11. SU MASCOTA ES SU ADORACIÓN

Botas tiene un fiel amigo que el 11 de abril de 2024 cumplió nueve años, se trata de su perro Bantu, al que considera su gran compañía.