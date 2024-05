¿Podrá una chef de profesión ser el juez idóneo para la tercera temporada en “Top Chef VIP”? De momento creemos que sí, y mucho más cuando la experta en cocina se llama Belén Alonso. Así es, la mexicana de 45 años será parte del jurado del reality que juntará a los famosos más conocidos del medio latino entre sartenes, ollas y utensilios. Pero, ¿quién es precisamente esta cocinera de amplia trayectoria en televisión y cómo nació su vínculo con la gastronomía? Pues, te lo cuento aquí en Mag.

Telemundo anunció hace semanas la incorporación de Belén Alonso como jurado de la tercera temporada de “Top Chef VIP”. En su comunicado, la cadena de televisión también presentó al resto de jueces que empezarán a impartir justicia a partir del martes 21 de mayo.

“Llegaron los JUECES de #TopChefVIP3 Chef Toño, Belén y Tita vienen a ponerle el toque más exigente a esta competencia ¿Qué crees que nos espere con este nuevo panel? Los leemos ✍️ Estreno martes 21 de mayo a las 7pm/6c por Telemundo”, se lee en el post de Instagram de Telemundo.

Pero, ¿quién es precisamente Belén Alonso? Pues, sigue leyendo esta nota para que sepas más de esta experta culinaria de 45 años.

1. ¿QUIÉN ES BELÉN ALONSO, LA JURADO DE “TOP CHEF VIP 3″?

Belén Alonso será parte del nuevo jurado de “Top Chef VIP 3″. En esta tercera temporada, el staff del reality culinario decidió apostar por la chef mexicana de 45 años junto a los expertos Toño y Tita.

La chef regiomontana tiene 45 años de edad (Foto: Belén Alonso / Instagram)

La experta culinaria nació en Ciudad de México, precisamente en la colonia Condesa. Desde pequeña tenía fascinación por la comida y los diferentes métodos de preparación, razón que la llevó a cursar profesionalmente la carrera culinaria.

2. DATOS PERSONALES DE BELÉN ALONSO

Nombre completo: Belén Alonso

Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Edad: 45 años

Profesión: chef, crítico culinario

Nacionalidad: Mexicana

Instagram: @chefbelenalonso

3. SU EXPERIENCIA EN LA TELEVISIÓN Y CONCURSOS DE COCINA

Vale decir que “Top Chef VIP 3″ no es la primera experiencia en concursos televisivos que tiene Belén Alonso. Anteriormente, la nacida en Ciudad de México participó en “Familias Frente al Fuego”, espacio producido por Univision.

Belén Alonso tiene un paso importante por diferentes programas de cocina (Foto: Belén Alonso / Instagram)

También brilló en “Cómo la cocina mexicana se está reinventado” , evento presentado por Chicago Ideas Week junto con Univision Chicago

4. ¿DÓNDE ESTUDIÓ BELÉN ALONSO?

Cuando alcanzó la edad suficiente, Belén decidió viajar a París para mejorar su dominio del francés. Durante los fines de semana, aprovechaba para tomar un curso de gastronomía en Le Cordon Bleu. Al regresar a México, se dedicó a estudiar Nutrición, además de especializarse en Trastornos de la Alimentación.

Años más tarde, precisamente a inicios de los 2000, Le Cordon Bleu abrió su sede en México, y la chef Alonso fue invitada a unirse a su equipo. Durante casi nueve años, tuvo la oportunidad de trabajar con ellos y también de estudiar una maestría en línea en gastronomía y filosofía. Finalmente, una amiga le propuso la idea de abrir un negocio juntas, y así nació Maison Belén.

5. REDES SOCIALES DE BELÉN ALONSO

La chef Belén Alonso acumula poco más de 5500 seguidores en Instagram, número que podría aumentar considerablemente al aparecer en el espacio de Telemundo a partir del martes 21 de mayo.

Este es el perfil de Instagram de la chef Belén Alonso (Foto: Belén Alonso / Instagram)

6. SUS TROPIEZOS Y METAS EN EL MUNDO CULINARIO

Pese a que se graduó de chef en Francia, Alonso fue obligada por su madre a regresar a su natal México. No obstante, no fue el único tropiezo en su carrera, puesto que la regiomontana también sufrió las críticas de su padre por haber escogido tal profesión

“Terminé de estudiar y me ofrecieron trabajo, pero mi mamá fue por mí, no me dejó quedar. Al final regresé a México, a mi papá le daba mucha pena decir que tenía una hija cocinera, y me decía que tenía que estudiar una carrera de verdad, fue entonces que estudié Nutrición”, aseveró Belén Alonso según el reporte del portal web de Univision.

7. SU PRESENTACIÓN EN “TOP CHEF VIP 3″

Belén Alonso fue anunciada como jurado desde hace 4 semanas, de acuerdo a un post publicado por la cuenta oficial de Instagram de Telemundo.

De momento, la experta en gastronomía se perfila a ser una de las críticas más ácidas y directas del reality producido por la cadena hispana.

Así fue presentada Belén Alonso en el programa culinario (Foto: Telemundo)

8. EXPERTA EN POSTRES Y REPOSTERÍA

Lo que más disfruta en la cocina es preparar postres, y le encanta ver las expresiones de sus invitados al probarlos. Sus ingredientes preferidos incluyen la harina, el aguacate, el chocolate y el aceite de oliva. Entre sus platillos favoritos se encuentran aquellos que llevan helado de chocolate, galletas o arroz en diversas preparaciones.

La chef mexicana sube sus recetas de repostería a sus redes sociales (Foto: Belén Alonso / Instagram)

9. ES MADRE DE 3 HIJOS

Belén tiene tres hijos, el mayor tiene 13 años y los otros dos, mellizos, tienen 11 años. Disfruta pasar todas las tardes con ellos. Hasta ahora, solo el mayor ha mostrado interés por la cocina y tiene planes de seguir esa carrera.

10. FOTOS DE BELÉN ALONSO

Belén Alonso se define como una persona espiritual y amante de los animales (Foto: Belén Alonso / Instagram)

Suele acudir a eventos internacionales de espiritismo (Foto: Belén Alonso / Instagram)

La nacida en México demuestra su amor por los animales (Foto: Belén Alonso / Instagram)

Junto a uno de los tantos perros que rescata como parte de su labor social (Foto: Belén Alonso / Instagram)

Si te gustó esta nota, te presento los perfiles de otros participantes de “Top Chef VIP” que redactamos en Mag para ti: