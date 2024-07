Tras varias muertes, dramas, conflictos y muchísimo más, llegó el momento de decirle adiós a “Élite”, la serie española que estrenó su octava temporada en Netflix el 26 de julio de 2024. Si bien, recordamos a la perfección a todos los estudiantes de Las Encinas y otros personajes que pasaron a lo largo de la trama, en su última entrega hubo varios ingresos que cautivaron a la audiencia. Uno de esos rostros es el de Mario Ermito, el actor que da vida a Pier. ¿Sabes quién este actor? No te preocupes que en esta nota te damos datos sobre él.

“Él es Pier. De día es un chico super amable y seductor. ¿De noche? Qué ¿ocultará? ¿Tú confiarías en él?”, así describió brevemente el histrión a su personaje en su cuenta de Instagram.

Mario Ermito interpreta a Pier en "Élite 8" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE MARIO ERMITO

Nombre completo: Mario Ermito

Mario Ermito Lugar de nacimiento: Bríndisi, Apulia, Italia

Bríndisi, Apulia, Italia Nacionalidad: Italiana

Italiana Fecha de nacimiento: Febrero de 1991

Febrero de 1991 Edad: 33 años

33 años Instagram: @marioermito

2. ¿QUIÉN ES MARIO ERMITO?

Mario Ermito es un talentoso actor italiano que también destaca en el mundo de la música, pue es cantante. Además de desempeñarse en el mundo del entretenimiento, destaca como modelo.

Ingresó a un reality para hacerse conocido (Foto: Mario Ermito / Instagram)

3. SE ENAMORÓ DEL WESTERN

Cuando era niño le encanta ver películas western, en especial del director italiano Sergio Leone, hecho que lo llevó a enamorarse del cine.

4. SUS INICIOS COMO MODELO

Se hizo conocido en el mundo de las pasarelas. Tenía solamente 17 años cuando ganó el concurso “El modelo más bello de Italia”. Esto lo llevó a alcanzar fama y notoriedad en su país, llegando a convertirse en imagen de Diesel, Benetton, Armani y Dolce & Gabbana.

Él no sólo se hizo un nombre en su natal Italia, también en España (Foto: Mario Ermito / Instagram)

5. FORMÓ PARTE DE UN REALITY

Como quería formar parte de la televisión, Mario Ermito decidió incursionar en los realities, fue así que en 2011 formó parte de “Grande Fratello 12″, el “Gran Hermano” de Italia. Gracias a ello, su popularidad se incrementó más. varios años después, en 2021 lo llamaron para participar de “Grande Fratello VIP”.

6. SUS INICIOS COMO ACTOR Y PROYECTOS QUE FORMÓ PARTE

En 2014, debutó como actor en “Il peccato e la vergogna”, luego “L’onore e il rispetto”, “Fiori sopra l’inferno: I casi di Teresa Battaglia” y otros más. En 2021, decidió abrirse camino en España. “Durante la pandemia recibí una propuesta muy interesante para una película internacional de Warner Bros. Grabamos en Madrid y en Turquía”, señaló sobre la comedia “Por los pelos”.

Él también es un reconocido modelo (Foto: Mario Ermito / Instagram)

7. CARRERA COMO CANTANTE

En 2018, fue invitado a “Tale e quale show” (“Tu cara me suena”, en español), donde cautivó a todos con sus interpretaciones como Miguel Bosé y Enrique Iglesias, con Bailando. Más adelante, sacó su primer single “Ti porto a Texas” y el segundo “Aquila libera”. Su pasión por la música inicia cuando era pequeño, pues le gustaba cantar temas de Ricky Martin.

8. AMANTE DE LOS DEPORTES

A él le encanta mantenerse en buena condición física, por lo que va constantemente al gimnasio, tal como algunos clips que sube a sus redes sociales.

9. ¿MARIO ERMITO TIENE PAREJA?

No. Mario Ermito no tiene pareja, al menos eso es lo que se sabe ya que mantiene su vida privada bajo siete llaves. Si en caso también te preguntas si tiene hijos, te señalamos que no, aunque su adoración en su sobrina Isabel.

"Que hermoso es el mundo contigo", escribió Mario Ermito el 5 de junio de 2024 sobre su sobrina (Foto: Mario Ermito / Instagram)