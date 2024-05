Todos los integrantes de la familia Kardashian, aunque no quieran, son absolutamente famosos en todo el mundo, eso incluye a los hijos de las conocidas hermanas. Ellos, quienes ya tienen una edad avanzada, pues son jóvenes y adolescentes, poco a poco parecen ingresar a la escena pública, como Mason, el hijo mayor de Kourtney y Scott Disick, ya que el muchacho se encuentra en boca de todos por su aparición en las redes sociales.

El chico que actualmente tiene 13 años de edad es una persona que es famosa desde que nació, pero en 2019 decidió alejarse de los medios de comunicación y llevar una vida más privada, hasta ahora que se le ha visto activo en Instagram. Debido al tiempo que ha pasado, hay muy pocas que se conocen de él, así que en esta nota te daré unos cuantos datos sobre este chico que podría ser el próximo influencer de los Estados Unidos.

1. ¿QUIÉN ES MASON DISICK?

Mason Disick es un joven que nació el 14 de diciembre de 2009, por lo que en la actualidad tiene solo 13 años y recién está entrando a la adolescencia. El muchachito es ampliamente conocido en los Estados Unidos y el mundo entero por haber sido el primer hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick, quienes tuvieron una famosa relación por esos años.

Mason junto a su hermana Penélope mientras disfrutan de un delicioso helado (Foto: Mason Disick / Instagram)

2. SU NACIMIENTO FUE TELEVISADO

Por aquel entonces, la familia Kardashians era una de las más mediáticas —hasta ahora— y sus integrantes estaban experimentando el apogeo de la serie reality “Keeping Up with the Kardashians”, así que aprovecharon el embarazo de Kourtney para hacer contenido, pero no solo ello, ya que se grabó y transmitió el nacimiento de Maso, Literalmente, nació pegado a una cámara.

3. QUISO ALEJARSE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el año 2019, luego de haber experimentado la fama de toda su familia, el niño optó por no querer hacer más apariciones pública y digitales con la finalidad de gozar de privacidad y de realizar actividades cotidianas propias de su edad. Su decisión sorprendió a propios y extraños, ya que tenía menos de 10 años y ya hacía grandes pasos en su vida.

4. “REAPARECIÓ” EN REDES SOCIALES

En el año 2023, después de unos años alejado de todo lo mediático, tuvo una cierta reaparición pública cuando su tía Kim Kardashian publicó una fotografía con todos sus sobrinos e hijos. Ahí, nos dimos cuenta de lo mucho que había crecido en todo ese tiempo que prefirió estar en estricto privado

5. SE CREÓ SU CUENTA DE INSTAGRAM

El sábado 25 de mayo, para sorpresa de muchos, Mason se creó su cuenta de Instagram y colgó algunas fotografías, en lo que podría tomarse como un ingreso a la vida pública, al igual que sus familiares. En pocos días ya acumula más de 440 mil seguidores en la mencionada red social.

6. FOTOS DE INSTAGRAM DE MASON DISICK