“Accidente” sí que está poniendo la piel de gallina a la audiencia, que ve cómo la pérdida de un hijo crea un dolor muy grande, pero también las ansias de tomar la justicia con sus propias manos. Debido a que la serie de Netflix, estrenada el 21 de agosto de 2024, ha dado de qué hablar, te damos a conocer un poco de los actores que forman parte de ella. En esta ocasión, te presentamos datos de Regina Reynoso, la actriz que da vida a Salomé. ¿La viste en algún lado? En esta nota, más detalles.

Antes te precisamos que esta producción ofrece una fusión de drama y suspenso en un thriller de diez capítulos repleto de giros inesperados. Se trata de una creación del aclamado escritor y creador Leonardo Padrón, quien también estuvo detrás de “Pálpito”.

Los ojos de la histrionisa han enamorado a sus miles de seguidores (Foto: Regina Reynoso / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE REGINA REYNOSO

Nombre completo: Regina Reynoso

Regina Reynoso Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Instagram: @reginareynoso11

@reginareynoso11 Facebook: @reginareynosof

@reginareynosof YouTube: @ReginaReynoso

@ReginaReynoso TikTok: @reginareynoso

Sin duda le encanta posar para la cámara, y vaya que sale muy bien (Foto: Regina Reynoso / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES REGINA REYNOSO?

Regina Reynoso es una talentosa actriz que se inició en el mundo de la actuación desde que era una menor de edad. Entre sus papeles más destacados están “Ahí te encargo” y “Acapulco”.

3. DEBUT Y CARRERA COMO ACTRIZ

En 2006, actuó por primera vez en un cortometraje, pero su desarrollo en los estudios de grabación se dio en “La Rosa de Guadalupe” (2011-2018) y “Como dice el dicho” (2011-2016). También estuvo en “Huérfanos” (2012), “Entrenando a mi papá” (2015), “Mientras el lobo no está” (2017), “Tres milagros” (2018) “Huachicolero” (2019), “Mentada de padre” (2019), “Ahí te encargo” (2020), “Mírame” (2021), “Acapulco” (2021-2024), por citar algunos.

A ella le encanta ir a la playa (Foto: Regina Reynoso / Instagram)

4. ES GIMNASTA

Tal como se puede apreciar en sus redes sociales, ella siempre ha tenido pasión por la gimnasia desde que era muy pequeña. Incluso hay video en competencias, donde muestra su flexibilidad y gran desempeño.

5. SE CONVIRTIÓ EN MADRE MUY JOVEN

A los 21 años, Regina Reynoso se convirtió en madre. “Llegué a filmar ‘Acapulco’ lactando a Serena de ocho meses. Hoy oficialmente ya se dio cuenta que salgo en la tele (…). Quien tomó la decisión de hacerme parte de este mágico proyecto bendijo nuestras vidas. Gracias, gracias y gracias siempre”, escribió el 29 de mayo de 2024.

Aquí la actriz al lado de su hija Serena (Foto: Regina Reynoso / Instagram)

6. CONTÓ QUE FUE JUZGADA CUANDO DECIDIÓ SER MAMÁ

La actriz contó en un video que fue juzgada cuando decidió convertirse en madre a sus 21 años; es más, aún la critican porque sale con amigas. Pese a ello, Regina aprendió a no hacer caso y vivir su vida a plenitud para su pequeña. “Por ser mamá, ahora elijo mejor con quién relacionarme”.

7. ¿REGINA REYNOSO TIENE PAREJA?

No. Regina Reynoso no tiene pareja. Tiempo después de tener a su pequeña Serena, ella terminó con el padre de la nena; no sólo ello, se fueron a juicio por la tenencia.