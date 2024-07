La actriz Shannen Doherty, recordada principalmente por sus papeles en las series “Beverly Hills, 90210″ y “Charmed”, falleció el 13 de julio de 2024 luego de luchar contra el cáncer de mama en etapa IV. Unos días después de su muerte, el Dr. Lawrence D. Piro, asesor de confianza durante su enfermedad y un amigo cercano, contó cómo fueron los últimos momentos de vida de la también productora y directora de cine estadounidense. A continuación, te comparto lo que el médico del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles le dijo a People.

La artista que interpretó a Maggie Malene en “Girls Just Want to Have Fun” de 1985 y a Heather Duke en la película de humor negro “Heathers” de 1988 recibió por primera vez su diagnóstico de cáncer de mama en 2015 y entró en remisión en 2017. No obstante, la terrible enfermedad regresó en 2019 y un año después se convirtió en un cáncer metastásico en etapa cuatro.

“Cada vez que se enteraba de algún hecho o idea nueva en su trayectoria médica, inmediatamente me llamaba o me enviaba algo y lo comentábamos para ver si tenía alguna relevancia para su situación y cómo encajaba en su plan de vida”, señaló Piro a People. “Siempre me asombraba la forma en que podía separar sus propias emociones por ser tan joven y estar en un proceso tan difícil de la parte de la investigación de hechos. Era muy centrada y sensata en esas cuestiones”.

Shannen Doherty, ícono de los 90, murió a los 53 años tras luchar contra el cáncer de mama en etapa 4 (Foto: Shanne Doherty / Instagram)

LA ÚLTIMA CONVERSACIÓN DE SHANNEN DOHERTY Y PIRO

Piro recuerda a Shannen Doherty como “una guerrera increíble”. “En su mente, no quería considerar ninguna otra alternativa que no fuera ‘estábamos superando esto y estábamos comprometidos con la vida’”, explicó el médico. “Realmente no hablamos sobre lo que eso significaba en términos de tiempo adicional para ella porque simplemente no era así como ella actuaba. Quería vivir cada día, no como si fuera su último día, sino como si fuera el comienzo de un nuevo capítulo para ella”.

“En la última conversación que tuvimos, ella estaba en proceso de darse cuenta de que las cosas habían dado un giro bastante significativo. La conversación fue sobre amor, apoyo, cariño y seguir luchando. Ella quería seguir con el tratamiento y seguir luchando, a pesar de que su condición física había empeorado un poco. Y así lo hicimos”, agregó.

LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE VIDA DE SHANNEN DOHERTY

Durante sus últimas semanas de vida, la actriz que fue Prue Halliwell en la recordada serie “Hechiceras” se encontró con “una situación limitada de opciones” debido a su enfermedad, explicó el Dr. Lawrence D. Piro. “Pero aun así, la conversación fue sobre ‘¿Qué podemos hacer dentro de esas limitaciones?’ en lugar de ‘No hagamos nada’”.

Piro contó al medio antes mencionado que, “las cosas se pusieron mucho más difíciles en las últimas semanas y fue entonces cuando quedó claro que las cosas iban en otra dirección. Seguimos luchando mientras ofrecíamos más apoyo y simplemente seguimos amando, esperando y apoyando”.

También compartió que él y algunos de sus seres queridos, incluido su perro Bowie, acompañaron a Shannen Doherty en sus últimos momentos. “En las últimas horas, ella estaba en un lugar donde estaba muy cómoda, durmiendo y haciendo la transición, y estaba rodeada de algunos de sus amigos más cercanos”.

“La habitación estaba rodeada de un grupo selecto de amigos que le brindaban mucho cuidado y apoyo. Era sombrío y triste, pero hermoso y amoroso. Lo más difícil de esto fue que ella no estaba lista para irse porque amaba la vida”, agregó.

Piro cree que el legado de Shannen Doherty debería ser el de tratar a los demás con amabilidad (Foto: Shannen Doherty/ Instagram)

