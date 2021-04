Shannen Doherty es recordada por su gran trabajo en “Beverly Hills 90210″ en los años 90. Pero este no ha sido el único éxito en el que ha participado la actriz, ya que cuando tenía 11 años fue convocada para ser parte de la serie “La familia Ingalls”.

La pequeña compartió roles con Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson y varias actrices infantiles que por esos años alcanzaron gran popularidad que las acompaña hasta el día de hoy.

Shannen Doherty interpretó a la pequeña ‘Jenny Wilder’ en la serie “Little House on the Prairie” cuando tenía 11 años. Fue solo el comienzo de su larga y difícil carrera como actriz, pero en 1982 parecía lista para conquistar el mundo.

EL DÍA QUE SHANNEN DOHERTY FUE PARTE DE LA FAMILIA INGALLS

A medida que avanzaba la serie, el creador sumó nuevos personajes y era necesario agregar más niños para el elenco, así que convocaron Shannen Doherty y Allison Balson para recrear a ‘Jenny Wilder’, la sobrina de Almanzo, que se muda con él y Laura.

Shannen Doherty interpretó a la pequeña Jenny Wilder en el programa de televisión “Little House on the Prairie” (Foto: NBCU)

La adolescente fue parte de la historia por un año y participó en 18 capítulos, pero esto bastó para conquistar al público con su gran talento. Además, le dio la oportunidad de hacer este mismopersonaje desempeñó en las películas para televisión Little House: The Last Farewell y Little House: Bless All the Dear Children, las cuales fueron basadas en la serie Little House on the Prairie.

SHANNEN DOHERTY Y SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

En 2015, la actriz confesaba que padecía cáncer de mama y se sometió a una mastectomía. A través de sus redes narró cómo atravesó el duro proceso de quimioterapia, incluso con unas duras imágenes que muestran cómo tuvo que desprenderse de su llamativa melena negra con la ayuda de unas amigas.

Cuando su enfermedad parecía superada, en febrero de 2020 volvía a anunciar que padecía de nuevo cáncer de mama en estadio IV. En una entrevista para ‘Elle’ se sinceró sobre su estado asegurando que “no estoy lista para irme todavía”.

Centrada en su salud, la actriz se encuentra estos días en cuarentena previa a rodar una película en Canadá. Un tiempo que, según ha relatado en su cuenta de Instagram, ha decidido tomarse para hacer ejercicio y llevar una vida más sana.