Aunque la familia Ingalls era la protagonista de “Little House on the Prairie”, serie de NBC producida y transmitida entre 1974 y 1983, no eran los únicos que vivian en Walnut Grove, también estaban los Olsen, propietaria de una tienda general, además de Isaiah Edwards, conocido como ‘Mr. Edwards’.

Para los que no recuerdan al personaje interpretado por Victor French, Showbiz CheatSheet compartió algunos detalles sobre él y el encargado de darle vida en la ficción basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder.

¿QUIÉN ES EL SR. EDWARDS EN “LA FAMILIA INGALLS”?

Poco después de llegar a Walnut Grove, el Sr. Edwards se convirtió en un personaje recurrente en “La familia Ingalls” y compartió varios momentos y experiencias con Charles, Caroline, Laura, Mary, Carrie, Grace, y Quinn.

Por ejemplo, Charles Ingalls (Michael Landon) y su familia lo ayudaron a superar su alcoholismo y su adicción a los juegos de azar. El Sr. Edwards también era muy cercano a las hijas Charles, en una ocasión consoló a Laura por la pérdida de su caballo.

En tanto, Caroline se encargó de emparejarlo con la viuda Grace Snider, con quien se casó y adoptó niños para formar una familia.

Este personaje adquirió tal importancia que despues de que Charles y Caroline deciden mudarse a “la gran ciudad”, el último episodio de la serie, titulado ‘Hola y adiós’ sigue predominantemente al Sr. Edwards.

El encargado de interpretar a Isaiah Edwards fue Victor French, quien también protagonizó programas como “Gunsmoke”, “The Virginian” y “Bonanza”. French era mejor amigo de Michael Landon en la vida real y se unió al elenco de “La familia Ingalls” en la década de 1970.

Según AllVipp, este actor incluso tuvo un rol importante en la escritura de varios episodios de “Little House on the Prairie”.

Isaiah Edwards junto a las hijas de Charles Ingalls en "Little House on the Prairie" (Foto: NBC)