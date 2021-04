Tras cerca de nueve años de haber estado al aire, “La Familia Ingalls” (“Little House on the Prairie”, en su idioma original) llegó a su fin en marzo de 1983 dejando conmovidos a todos los que siguieron esta historia, que fue retransmitida innumerables veces a nivel internacional, marcando a muchas generaciones que la convirtieron en su preferida.

Esta clásica serie, que es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder, quien narra cómo es la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX, estuvo dirigida y producida por Michael Landon, quien también fue el protagonista interpretando a Charles Ingalls.

Debido a que este actor, escritor, director y productor estadounidense se ganó el cariño del público por su actuación a lo largo de todas las temporadas, te damos a conocer 10 cosas que debes saber sobre él, quien nació el 31 de octubre de 1936 y dejó de existir el 1 de julio de 1991.

Es conocido por sus papeles como Little Joe Cartwright en Bonanza (1959-1973), Charles Ingalls en Little House on the Prairie (1974-1983) y Jonathan Smith en Highway to Heaven (1984-1989). (Foto: NBC)

1. QUERÍA SER UN DESTACADO ATLETA

Una vez que concluyó la secundaria, en 1954, Landon se mudó de la costa este de Estados Unidos a California, luego de obtener una beca deportiva en la Universidad de California, sede Los Ángeles (UCLA), debido a su buen desempeño en el lanzamiento de jabalina; por lo que soñaba en convertirse en un destacado atleta, pero sus esfuerzos por igualar sus récords lo llevaron a sufrir contusiones y lesiones graves que lo alejaron definitivamente de esta disciplina.

2. SE CONVIERTE EN ACTOR POR ACCIDENTE

Un día, Michael Landon estaba descargando trenes de carga en un almacén cuando uno de sus compañeros de trabajo, que aspiraba a ser actor, le pidió que lo apoyara en una audición. No lo dudó y acompañó a su amigo en una escena donde ambos actuaban. Tal como lo habían planeado, se presentaron y al final, él ingresó a la escuela de actuación y su colega no.

Michael Landon no tenía en sus planes ser actor. (Foto: NBC)

3. SACA SU NOMBRE ARTÍSTICO DE LA GUÍA TELEFÓNICA

Su verdadero nombre era Eugene Maurice Orowitz, pero al entrar al mundo de la actuación decidió cambiarlo tal como se lo habían aconsejado. Fue así que un día cogió la guía telefónica, en las páginas blancas, y escogió uno de tantos. Michael Landon fue el que eligió y por el que todos lo conocemos.

4. SALVA LA VIDA DE SU MADRE CUANDO ERA NIÑO

Durante su infancia, Landon se preocupó constantemente de que su madre intentara quitarse la vida. En unas vacaciones familiares en la playa, su progenitora intentó ahogarse, pero él la rescató. Debido a sus intentos por salvarla, Michael terminó vomitando, algo que recuerda como la peor experiencia.

Michael Landon y Melissa Gilbert fueron padre e hija en “La familia Ingalls”, serie donde desarrollaron una conexión muy especial. (Foto: NBC)

5. PADECIÓ DE NEUROSIS NOCTURNA

La sobrecarga de estrés por los constantes intentos de suicidio de su progenitora perjudicó su salud haciendo que padeciera el problema infantil de enuresis nocturna (micción involuntaria mientras se duerme). Como su madre no entendía, colgaba las sábanas mojadas en su ventana para que todos las vieran. Esto fue documentado en la biografía no autorizada “Michael Landon: His Triumph and Tragedy”.

6. LANZÓ UN SENCILLO

En 1957, Candlelight Records lanzó un sencillo de Michael Landon “Gimme a Little Kiss (Will” Ya “Huh)” / “Be Patient With Me” durante su apogeo por su papel en la película “I Was a Teenage Werewolf”. Algunas copias muestran al artista acreditado como el ‘Hombre lobo adolescente’. En 1962, el lado A y B del disco fueron relanzados en el sello Fono-Graf que incluía una portada del papel de Landon en “Bonanza”. En 1964, RCA Victor Records lanzó otro single de Landon, “Linda Is Lonesome” / “Without You”.

Michael Landon interpretó a Charles Ingalls, uno de los protagonistas de la serie de antaño “Little House on the Prairie”. (Foto: NBC)

7. CHUCK NORRIS LE ENSEÑÓ KÁRATE

Otra de las actividades que llegó a practicar Landon en su juventud fue karate, llegando a tener como maestro, para envidia de muchos, al reconocido actor estadounidense Chuck Norris, quien fue campeón mundial de Tang soo do, un arte marcial tradicional moderno de Corea.

8. DESDE MUY JOVEN TENÍA EL CABELLO GRIS

Cuando cumplió los 20 años, el cabello de Michael Landon se tornó color gris, motivo por el cual comenzó a utilizar tintes para oscurecerlo, pero a raíz de que estos productos hacían que su pelo tenga un brillo violeta en algunas escenas bajo el intenso sol, optó por buscar ayuda de un profesional.

Landon apareció en la portada de TV Guide 22 veces, solo superada por Lucille Ball. (Foto: NBC)

9. LA IDEA DE DESTRUIR EL SET DE “LA FAMILIA INGALLS” FUE SUYA

Después de que Michael Landon se enteró por Melissa Gilbert y no por los directivos del canal que “La familia Ingalls” había sido cancelada, éste enfureció tanto que quería acabar con todo. Es así que se le ocurrió hacer explotar el set. La única estructura que había quedado de pie fue la iglesia, aunque le faltaban algunos trozos en la pared producto de la explosión de Oleson’s Mercantile y Nellie’s Restaurant. “Supongo que Mike no tuvo las pelotas para volarla”, señaló en sus memorias la actriz que dio vida a Laura Ingalls.

10. TERMINÓ CON EL ROSTRO DESFIGURADO

A la edad de 16 años participó de una carrera de motos, algo que lo llenó de mucha adrenalina, pero durante la competencia tuvo un accidente que lo dejó con la cara prácticamente desfigurada. Los cirujanos lograron reconstruir sus facciones.

El actor, escritor, productor y director estadounidense falleció cuando tenía 54 años, casi tres meses después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas,

UNA MÁS... HIZO QUE SU HIJA APARECIERA EN SU SERIE

Al final de “Highway to Heaven”, en el capítulo ‘Feliz Navidad del abuelo’, Landon hizo que su hija Jennifer apareciera junto a un coro de niños, ella fue la niña angelical principal. Este fue su debut como actriz.