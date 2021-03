Desde que fue estrenada, en setiembre de 1974, “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie”, en su idioma original) cautivó al público que no se perdía ningún capítulo de la historia que contaba la vida en la frontera.

Si bien, la trama que seguía a Charles Ingalls, su esposa Caroline y sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie, quienes vivían en una granja en Walnut Grove, Minnesota, tenía altos niveles de sintonía, el programa llegó a su fin en marzo de 1983, después de nueve años de haber estado en el aire.

Si eres uno de los fanáticos de esta serie de antaño, que llegó a ser emitida innumerables oportunidades alrededor del mundo, te recordamos cuál fue el último episodio, que sin duda dejó conmovidos no sólo a los actores sino a los televidentes.

La serie está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder. (Foto: NBC)

EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “LA FAMILIA INGALLS”

El capítulo final de la temporada 9 de “La familia Ingalls” se tituló “Hola y adiós”, la cual trató del señor Edwards y el niño mudo que había estado cuidando. En este episodio, el padre del menor regresa y se lleva a su hijo. Como resultado, el señor Edwards se muda a la nueva pensión de Laura. Sin embargo, había más.

Para dar el mejor cierre se hizo un especial de casi dos horas y qué mejor manera de hacerlo con una película para televisión que se lanzó en febrero de 1984 donde estuvieron Charles Ingalls, Caroline y su hija Laura el cual llevó el nombre “Little House: The Last Farewell”.

La trama muestra a Charles y Caroline viajar en tren desde la gran ciudad a Walnut Grove para visitar a Laura. Mientras están en el lugar, la gente del pueblo se entera de que un magnate de ferrocarriles afirma tener derecho sobre esa ciudad, pues asegura que fue construida sobre sus terrenos, publicó Cheat Sheet.

Ante el anuncio de desalojo contra quienes no vayan a trabajar con el nuevo dueño, todos acuerdan entregarle las áreas que ocupan, pero no se la van a dar fácil. Laura decide romper las ventanas de su casa para que el propietario no las pueda tener. Lo mismo hace el resto de los pobladores que deciden darle sólo la tierra que ocupan. Es así que Wilder Almanzo vuela la ciudad con dinamita, un edificio a la vez.

Todos lloraron cuando encontraron en escombros el set de "La familia Ingalls". (Foto: NBC)

¿CÓMO FUE EL ÚLTIMO DÍA DE GRABACIONES?

El último día de grabaciones de la famosa serie, todo el elenco caminó hacia el set y al ver todo derruido dejó en shock a los actores y gente de producción. “No tenía idea de qué esperar cuando doblamos la esquina, pero no esperaba lo que vi. No había nada allí. Todos los negocios se habían ido”, contó Melissa Gilbert.

Según narró la actriz que dio vida a Laura Intgalls, todos quedaron tan conmocionados que no podían creer lo que miraban y sintieron un gran vacío porque el lugar donde habían crecido ya no estaba.

“Me detuve y miré conmocionada el área donde se había levantado la ciudad. Era pequeño. Solo montones de escombros. Había algo profundo que nos dejó a todos mudos. Ver esta ciudad, aunque hecha para la televisión, reducida a polvo nos hizo sentir como si todos hubiéramos perdido a un pariente favorito. Éramos como una familia reunida en un funeral. Todos estaban en estado de shock”, mencionó.

La explosión del set de "La familia Ingalls". (Foto: NBC)

Conto que la única estructura que había quedado de pie fue la iglesia, aunque le faltaban algunos trozos en la pared producto de la explosión de Oleson’s Mercantile y Nellie’s Restaurant. “Supongo que Mike no tuvo las pelotas para volarla”.

Tras entrar en sí todos se pusieron a llorar: actores, equipo de producción, maquilladores. Al final, tras un almuerzo, todo el elenco filmó su última toma: “Todos salimos de la ciudad desde la iglesia mientras cantábamos ‘Onward Christian Soldiers’”, manifestó.