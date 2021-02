Sin duda alguna, Michael Landon es uno de los personajes televisivos más emblemáticos. Desde su paso por “Bonanza” (1959-1973), “La familia Ingalls” (1974-1983) y “Camino al cielo” (1984-1989) ha sabido hacerse un nombre gracias a sus magníficas interpretaciones y por eso puede parecer raro que él, en realidad, no tenía pensado incursionar en este mundo; algo que consiguió cuando fue a una audición para apoyar a un amigo que buscaba ser actor.

Tras haber alcanzado la fama, aparentemente la vida del también escritor, productor y director estadounidense no podía estar mejor; sin embargo, este exitoso personaje trataba de borrar de su mente algunos recuerdos que lo atormentaron a lo largo de toda su vida. A continuación, te contamos cuáles fueron esos episodios de su juventud.

MIchael Landon reveló cómo dos hechos de su infancia y una de su juventud lo atormentaron. (Foto: NBC)

¿CON QUÉ RECUERDO ESTABA OBSESIONADO?

En “Conversaciones con Michael Landon” de Tom Ito, el actor contó un suceso que no podía sacarse de la mente. Y es que cuando tenía 17 años e iba con unos amigos a la ciudad para conocer muchachas, en el camino vieron a dos chicas atractivas, por lo que sus compañeros le pidieron que bajara del auto y hablar con ellas.

Él hizo caso y comenzó a dialogar con ambas, pero como una le llamaba mucho la atención, pues además de su belleza tenía puesta en la cabeza un pañuelo, se centró en ella y le consultó de qué color era su cabello.

Como la joven le dijo que eso no tenía importancia, él comenzó a bromear diciéndole que no tenía pelo y de inmediato se atrevió a quitarle la prenda, pero para su sorpresa, la muchacha era calva. Debido a que no sabía de qué manera reaccionar, se escapó.

“Me sentí tan mal (…). Y sé lo devastador que debe haber sido para ella que dije eso. Nunca lo he olvidado y cuánto desearía haberme quedado y haber hablado de lo que había ocurrido, para que ella viera que no era tan terrible. Eso siempre me ha molestado todos estos años”, señaló de acuerdo con una publicación de Cheat Sheet.

El actor lamentó por el resto de sus días su comportamiento, pues no sabía si aquella jovencita podría haber tenido un trastorno del cuero cabelludo o estuviera recibiendo quimioterapia.

Michael Landon interpretó a Charles Ingalls, uno de los protagonistas de la serie de antaño “Little House on the Prairie”. (Foto: NBC)

OTROS RECUERDOS QUE TAMBIÉN LO ATORMENTARON

Hubo un par de recuerdos desagradables más para la vida de Michael Landon. Los dos ocurrieron cuando era un niño.

El primero fue el momento en el que se le ocurrió meter la mano dentro de una pecera para ver cómo era un pez. Según sus palabras, ni bien lo sacó, se dobló y murió. El hecho se produjo en la casa de su tío y debido a que tenía temor por lo que hizo lo metió nuevamente al recipiente.

El segundo recuerdo que tiene fue cuando regresaba a su casa con un grupo de niños y de pronto quisieron asustar a varios pájaros con piedras. El lanzó una que golpeó la cabeza de uno de ellos, provocando su muerte. “¡Me sentí fatal!”, dijo.