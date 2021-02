Michael Landon fue uno de los actores más populares y queridos de la televisión estadounidense. Alcanzó la fama al interpretar a Charles Ingalls, el personaje principal de “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie” en su idioma original), una serie que a lo largo de nueve temporadas se convirtió en la favorita del público, incluso varios años después de su final, en marzo de 1983.

Además de protagonista de la historia, Michael Landon también fue productor y director de varios capítulos de “La familia Ingalls”. En la ficción, él junto a su esposa Caroline se trasladan a Walnut Grove, Minnesota, en busca de una comunidad mejor y de prosperidad para vivir; es así que se instalan en una pequeña granja, lugar donde crían a sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie.

“La familia Ingalls” también contó con la participación de otros actores como Karen Grassle como Caroline Ingalls, Melissa Gilbert como Laura Ingalls, Melissa Sue Anderson como Mary Ingalls, entre otros. La gran química entre los actores no sólo se vio reflejado en los estudios de grabación, sino también detrás de cámaras ya que muchos se hicieron grandes amigos.

“La familia Ingalls” fue emitida entre 1974 y 1983, con Michael Landon como su figura principal (Foto: NBC)

Tal es el caso de Michael Landon y Melissa Gilbert, padre e hija en “La familia Ingalls”, quienes, pese a la diferencia de edad, cultivaron una gran amistad, donde destacaba la admiración de la joven hacia el protagonista de la serie de antaño en la que ambos alcanzaron la fama internacional.

Melissa Gilbert siempre ha tenido presente a Michael Landon, incluso tras la muerte del actor que ocurrió en Malibú el 1 de julio de 1991, casi tres meses después de ser diagnosticado con cáncer de páncreas.

La actriz tuvo la oportunidad de visitar a Michael Landon antes de su muerte. Melissa Gilbert contó cómo fue el momento que vio al intérprete de Charles Ingalls y describió el día que se enteró de su partida.

Gilbert vio a Landon una semana antes de morir. Ella viajó para visitarlo y cuando lo tuvo frente a frente no pudo evitar quedar sorprendida por la apariencia debilitada del actor. Ella dijo que nunca vio a nadie “tan enfermo” como él.

“Era extremadamente delgado y frágil”, escribió Gilbert en su libro Prairie Tale. “Parecía el doble de su edad. Su cabello era blanco y su piel gris; todo su color se había desvanecido. Era como si fuera casi invisible “.

Además de protagonista, Michael Landon produjo y dirigió varios capítulos de la serie. (Foto: NBC)

Landon murió una semana después de la visita de Gilbert. La actriz recuerda perfectamente el momento en el que enteró del fallecimiento del actor: la televisión estaba encendida en la sala familiar y ella estaba jugando con su hijo, Dakota. De repente, escuchó a CNN anunciar la trágica muerte de Landon.

Gilbert dijo que en ese momento estaba “inconsolable” y “desconsolada”. Ella pensó que CNN podría haber tenido información incorrecta, por lo que se puso en contacto con la hija de Landon, Leslie. Durante la conversación, Leslie le contó sobre las cosas “inusuales” que experimentó su padre durante sus últimas 24 horas antes de morir.

Según Gilbert, Leslie le dijo que Landon vio “la luz proverbial” que ayuda a las personas en la transición de este mundo al siguiente. Además, contó que Landon vio a su difunta madre esperándolo.

“Como familia, habían compartido momentos que, al escucharlos, no disminuyeron mi tristeza, pero me aseguraron que la muerte no es una cosa horrible y aterradora tanto como una transición a otra cosa”, escribió Gilbert en su libro.

Durante una conferencia de prensa en la que anunció su diagnóstico de cáncer, Landon dijo que pensaba sobre la muerte y cómo cambió su enfoque de la vida. “Creo que cada momento se vuelve un poco más importante después de algo como esto”, dijo Landon. “Cosas que probablemente no notarías se vuelven importantes”, agregó.