“Little House on the Prairie”, conocida en español como “La familia Ingalls”, es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder, que narra cómo es la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX. La famosa serie fue todo un éxito, tal es así que hasta el día de hoy es considerada como una de las mejores ficciones de la historia. No obstante, detrás de cámaras, las cosas no eran color rosa como muchos creían.

De hecho, hubo momentos de fricción en el set de “La familia Ingalls”. Michael Landon fue quien manejó toda la producción, desde la historia del programa hasta su reparto; y por esa obsesión de controlarlo todo, él y otro de los productores del programa estaban tan en desacuerdo que las cosas se pusieron feas. La discordia entre ellos creció al punto que el actor le prohibió entrar al lugar de grabación.

Y es que Michael Landon era una persona muy especial en el trabajo; así lo reveló Melissa Sue Anderson, quien interpretó a Mary Ingalls, en sus memorias “The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House”, donde elaboró la naturaleza dominante de Landon. Pero no fue la única que habló sobre el actor. Melissa Gilbert, Laura Ingalls en la ficción, reveló en su libro “My Prairie Cookbook” que el inérprete prefería trabajar con las mismas personas y era difícil entrar a su equipo.

“Little House on the Prairie”, conocida en español como “La familia Ingalls”, es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder (Foto: NBC)

LAS PELEAS ENTRE MICHAEL LANDON Y ED FRIENDLY

Hubo un episodio durante las grabaciones de “La familia Ingalls” que dejó a todos perplejos en el set. Aunque no se supo sino hasta luego de las revelaciones de Michael Landon en el libro “Conversations with Michael Landon”. El actor fallecido en 1991 contó en el libro biográfico de Tom Ito que un productor trató de “sabotear” la serie durante la primera temporada.

Landon reveló que el enfrentamiento lo tuvo con el coproductor ejecutivo Ed Friendly. Según Ito, Landon y Friendly tuvieron un desacuerdo sobre el control creativo del programa. “He tenido problemas con solo un par de personas en mi vida”, dijo el actor. “Ed Friendly fue uno”. De acuerdo con las revelaciones del libro, los altercados básicamente se daban porque Landon consideraba que estos “no sabían lo que están haciendo”.

Tras los problemas, Friendly decidió dejar el programa, pero su nombre aún aparecía en los créditos. El autor de “Conversations with Michael Landon” lo describió como un “productor de figuras virtuales”. Si bien no trabajó en el programa, según los informes ganó millones en esta producción. “Ed hizo todo lo posible para sabotear el programa, y afortunadamente no lo hizo, porque ganó alrededor de $ 40 millones”, contó Michael Landon.

Landon reveló que el enfrentamiento lo tuvo con el coproductor ejecutivo Ed Friendly (Foto: NBC)

Hace unos años, en 2017, el productor Kent McCray recordó la pelea en una conversación con el Archive of American Television.

“[Ed Friendly y Michael Landon] fueron productores ejecutivos. Ed Friendly había comprado el espectáculo. Había pagado para que se escribiera el piloto”, explicó McCray. La serie iba por su episodio seis de su primera temporada cuando Friendly comenzó a promover su concepto para el programa, afirmó McCray: todos los niños de la serie deberían “verse sucios y correr descalzos”.

“Little House on the Prairie” era filmado en Simi Valley, un lugar con mucho calor, por lo que Landon sintió que no era práctico tener niños actores descalzos, por lo que se negó a hacerlo. Esto fue el inicio de las discrepancias entre ambos, explicó Kent McCray en la entrevista.

“Michael fue a NBC y dijo: ‘No puedo trabajar de esta manera. Esta no es forma de hacer el programa. O lo hago yo o [Friendly] lo hace’'”, contó quien era un intermediario entre ambos productores, para finalmente señalar que tras la conversación entre Landon y el canal de Televisión “a [Friendly] nunca se le permitió estar en el set desde ese momento”.