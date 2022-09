Este lunes, “El hormiguero”, el icónico programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos, inició la temporada 17, con nuevos segmentos, artistas confirmados y con los acostumbrados invitados.

Cabe destacar de que en esta nueva temporada, el programa contará con la incorporación de Lali Espósito y Omar Montes, la primera como una life coach, mientras que el segundo tendrá un papel que aún no ha sido revelado.

Por ello, y para inaugurar la temporada 2022, el programa de Atremedia de las hormigas Trancas, Barrancas y Petancas tuvo como invitada a Chanel Terrero, la cantante, bailarina y actriz que representó al país en Eurovisión.

Pablo Motos está al frente de la nueva temporada de "El Hormiguero" (Foto: Antena 3)

CHANEL TERRERO EN “EL HORMIGUERO”

La celeb de España es la primera en una temporada que tendrá invitados nacionales, como el trapero Quevedo y Luz Padilla; e internacionales como Daniel Craig y Tim Burton.

Como se recuerda, la artista hispano cubana representó a España interpretando el tema “SloMo” en el Festival de la Canción de Eurovisión, el cual fue celebrado en mayo de año en Turín y causó sensación en redes sociales al iniciar la tendencia del “Chanelazo”.

La entrevista con la cantante inició con la entrega de un disco de platino por parte de Pablo Motos, pues había conseguido vender 80 mil copias con “SloMo”, una canción que le ha traído tal nivel de fama que debe esconderse cuando va por la calle y cambiar su nombre cuando pide comida a domicilio, según reveló.

“Sí (salgo a la calle), pero con gorra y gafas, aunque hay gente que me reconoce. Una vez fui de compras y hubo una dependienta que me reconoció y no me dijo nada, pero me empezó a meter cosas de regalo en la bolsa mientras me miraba con mirada de ‘sé que eres tú’”, comentó.

Chanel Terrero recibió un doble disco de platino por las 80 mil copias de "SloMo" (Foto: El Hormiguero / Twitter)

Aunque la fama de Chanel tiene algunos meses, la cantante comentó que su carrera tiene varios años, pero que es “consciente de que todo lo que sube, baja y no todo es eterno, así que hay que vivir el momento a tope”.

Finalmente, la cantante se sometería a las duras preguntas de las hormigas, quienes no perdieron oportunidad para ponerla en aprietos, incluso cuando debió confesar cuánto ganó en Eurovisión.

“¿Por ir a Eurovisión te pagan?”, consultó Trancas, a lo que Chanel admitió que no, pero se negó a revelar si valió la pena el esfuerzo. Además, reveló que durante la espera de puntuaciones, algunos artistas prefieren beber. “El alcohol es real”, señaló.

Del mismo modo, Terrero fue consultada por su presencia en Eurovision del próximo año, algo que descartó totalmente. “No, pero porque hay que dejar espacio a otros artistas que lo quieran vivir”, aseguró.

Petancas estrena la temporada 17 con el foodie-hit de SloMo para @ChanelTerrero #ChanelEH pic.twitter.com/CdMGnWj46v — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 5, 2022

Una de las interrogantes que rodearon el nombre de Chanel en las últimas semanas fue su participación en “Malinche”, el musical dirigido por Nacho Cano que se estrena el próximo 15 de septiembre en Madrid, el cual debió rechazar.

“Ha habido una incompatibilidad de fechas y ha sido una decisión mutua, pero ‘Malinche’ va a ser lo más. Yo voy a estar apoyándoles a tope y, si se puede, a lo mejor sucede alguna cosa especial”, indicó.