En 2024 un nuevo programa de California ha abierto inscripciones para que las personas interesadas se inscriban con la intención de solicitar el cheque de estímulo de 600 dólares que el gobierno de los Estados Unidos ha ido entregando desde el 2020.

Desde entonces, se ha destinado 670 millones de dólares para que los que califican reciban un pago único de este beneficio, lo que quiere decir que no se puede solicitar dos veces. No obstante, hay quienes aún no lo han hecho.

Si eres una de las personas que califican que disfrutar de este apoyo económico y aún no lo has solicitado, acá te dejamos información importante que debes conocer.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL CHEQUE DE ESTÍMULO

Trabajar o haber sido empleado en campos agrícolas, empacadoras de alimentos o carnes.

No haber solicitado este pago anteriormente.

Haber sido o ser trabajador de primera línea en 2020 o al día de hoy.

No ejercer un puesto directivo.

Tener una identificación.

Contar con un comprobante de empleo.

Haber trabajado a partir del 27 de enero de 2020 o seguir empleado en algunos de los sectores mencionados.

Los cheques de estímulo ayudan a un sector de la población a sobrellevar mejor sus gastos económicos

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO?

Las personas que cumplan con los requisitos y estén interesadas en solicitarlo, deben acercarse a las organizaciones que están oficialmente participando. Allí deberán presentar una solicitud.

Eso sí, no es seguro que todas las solicitudes sean aprobadas, por lo que se deberá esperar la información oficial tras la aplicación al programa.

EL DINERO RECIBIDO TIENE UNA FECHA DE VENCIMIENTO

Las personas que sí han solicitado este beneficio, pero no lo recogieron, tienen hasta tres meses para hacerlo. en caso no lo haga, pierden el beneficio y no hay derecho a reclamo.

Por otro lado, los que sí hicieron el recojo del cheque o la tarjeta de débito, tienen como máximo seis meses para gastar el dinero. De no hacerlo, ese monto se pierde para siempre.