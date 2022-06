El actor Chris Evans es recordado por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel por su icónica interpretación del Capitán América, quien fue clave dentro del grupo conocido como los Avengers, el cual inspiró varias películas que dejaron a millones de personas con la boca abierta en todo el mundo.

Luego del final de “Avengers: End Game”, se supone que el artista de 41 años ya no continuaría con el papel de Steve Rogers y no se le volvería a ver en alguna película del UCM, al menos por el momento. Sin embargo, se han abierto nuevas posibilidades sobre su incursión en una nueva película de Marvel pero con otro personaje.

De forma paulatina, todo hace indicar que los X-Men integrarán el Universo de Marvel, tal como se vio en “Doctor Strange 2″ cuando apareció Xavier, así que ya se piensa en artistas que vayan a interpretar a una gran cantidad de superhéroes y el nombre de Chris Evans ha sido mencionado para darle vida a Wolverine.

Chris Evans es recordado por su papel de Capitán América en el UCM (Foto: Multiverso Geek / Instagram)

¿QUÉ SE SABE ACERCA DEL RUMOR DE QUE CHRIS EVANS ACTUARÁ COMO WOLVERINE?

En las películas de propiedad de 20th Century Fox, Wolverine fue interpretado por Hugh Jackman, dejando la valla muy alta para el personaje, pues sus múltiples películas enamoraron a muchísimos fanáticos y también a la crítica. Pese a ello, todo hace indicar que el australiano ya no volverá a encarnar ese papel.

Joe y Anthony Russo, directores de importantes films del UCM, hablaron sobre la posibilidad de ver a Wolverine próximamente en el mundo que ellos ayudaron a construir, así que fueron consultados acerca de la persona que podría darle vida a tal héroe y cumplir con todas las expectativas creadas.

Sin pensarlo mucho, ambos coincidieron en que uno de los candidatos sería Evans, quien también hizo de la Antorcha Humana en “Los 4 fantásticos”. Además, se animaron a decir algunas razones por las que consideran que él encajaría a la perfección en ese proyecto que podría estar en camino.

“Es un actor increíble. No se parece nada a Capitán América y no lo digo a malas. Steve Rogers es muy controlado, tranquilo y discreto. Chris es divertido, con mucha energía y carismático y aporta mucha energía en el set. Es un actor realmente increíble y me encantaría verlo hacer algo como Wolverine”, fueron algunas de las palabras de los hermanos Russo para Comicbook.

CHRIS EVANS EN INSTAGRAM

LA COMPETENCIA PARA EL PAPEL DE WOLVERINE

Si bien ahora se está hablando acerca de que Chris Evans sea el próximo Wolverine en el UCM, no es el único candidato, como es obvio. Y es que muchos rumores aseguran que hay otros artistas que estarían en carpeta para dicho papel, aunque de momento no haya nada confirmado.

El actor que parece estar en el primer lugar de las preferencias de los directivos de Marvel es Daniel Radcliffe, el artista inglés que es recordado por su protagónico en la saga de Harry Potter.