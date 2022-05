Al oír o mencionar el nombre de Christian Nodal, se nos viene a la mente recuerdos como sus mejores canciones, su relación con Belinda o algún otro detalle que ha sido noticia debido a que forma parte del espectáculo en México, pero solemos olvidar que, al igual que cualquiera, sigue siendo una persona con defectos, virtudes y que puede ser débil ante algunos aspectos.

Lo importante en estos casos es reconocer aquellos puntos y hacer de todo para evitarlos, más aún si se trata de serios problemas como una adicción. Y es que el exnovio de Belinda acaba de reconocer que sufre de una dependencia a una sustancia que podría ser perjudicial para su salud en un futuro.

Mediante una serie de publicaciones en su cuenta personal de Twitter, el cantante regional ha revelado que está batallando contra su adicción al cigarro, la cual lo ha acompañado en los últimos años, ya sea en buenos o malos momentos. El artista señaló también que se encuentra batallando para dejarla.

CHRISTIAN NODAL Y SU ADICCIÓN AL CIGARRO

Como ya lo mencionamos, la celebridad de 23 años se sinceró ante tus fanáticos y medios de comunicación para indicar que se encuentra luchando en contra de una adicción al cigarro. Además, su intención es que otras personas tengan la valentía de tomar la misma decisión y erradicar esa sustancia de su metabolismo.

Por más que tenga muchas ganas de alejarse de eso, Nodal fue sincero al revelar que le está costando mucho conseguir el objetivo y que, solo en tres días, ha sentido la necesidad de volver a caer y que la abstinencia a este producto le cuesta más de lo que, probablemente, se imaginaba. No obstante, no se dará por vencido.

“Les quiero compartir algo. Sin hacer el cuento largo, el cigarro ha estado en mi vida en los peores y mejores momentos, pero estoy harto de los males necesarios. Jure jamás en la vida fumar un cigarro. Llevo 3 días y la abstinencia es un infierno. Si yo puedo, tú también puedes”, escribió Christian Nodal en Twitter.

En otra publicación, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” reconoció que, cuando ya no puede con la ansiedad, utiliza un vaporizador, que no es igual, pero le ayuda en mantenerse firme en su decisión de no volver a fumar en su vida.

EL AGRADECIMIENTO A SUS FANS

Luego de confesar su lucha contra su adicción, Nodal recibió una serie de mensajes en sus redes sociales. Sus verdaderos seguidores le desearon lo mejor en esta batalla y él supo agradecerle a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirle y motivarle para que continúe firme.

“He leído tantas palabras de amor que me llenan de paz. Muchísimas gracias, los amo”, escribió.