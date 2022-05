Gran parte del mundo de la música latinoamericana anda pendiente del estado de salud de Chyno Miranda, quien preocupó a sus fanáticos y colegas al confirmar que venía sufriendo secuelas del coronavirus, enfermedad que contrajo en 2020. De acuerdo a la información del portal meganoticias, el intérprete de “Mi niña bonita” fue diagnosticado con neuropatía periférica y encefalitis, motivos por los que tuvo que ser internado en un nosocomio de Venezuela de emergencia.

Desde ese entonces, en diciembre de 2020, poco se ha sabido a ciencia cierta sobre su salud. No ha existido un parte médico o una declaración del propio Chyno respecto a cómo va su recuperación. Apenas su mánager Julio Darchane, su amigo y colega Nacho, su personal trainer y su exesposa Natasha Aráoz se pronunciaron y lo hicieron de forma escueta y vaga, pero siempre esperando su mejoría.

“No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, señaló Ducharne a fines de abril del 2022. “Está enfocado en su recuperación cien por ciento. [Su prima] me dijo que va muy bien en su recuperación, incluso han estado notando cambios que antes no había”, aseveró por su parte Nacho, también por esa fecha.

Su compatriota Nacho ha sido el colega que más cerca ha podido estar del intérprete venezolano en todo este tiempo (Foto: Chyno Miranda / Instagram)

LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EVENTO PARA AYUDAR A LA RECUPERACIÓN DE CHYNO MIRANDA

Este viernes 13 de mayo, Nacho, su excompañero de dueto y amigo, anunció en redes sociales que se realizará un evento en homenaje a Chyno Miranda, que tendrá lugar en Miami, Florida, el próximo 8 de junio. “Todos somos Chyno”, fue el mensaje que escribió Nacho junto al flyer del evento. ¿Quiénes se presentarán?

Desde el propio Nacho, pasando por Maffio, Marko, Richard Encanto y Nelson Bustamante, entre otros muchos (como se ve en el post de Nacho, líneas abajo). Un gesto más que necesario en estos momentos. Si bien no se ha hecho un anuncio con conferencia de prensa o de manera formal, se entiende que lo recaudado irá a la cuenta de Chyno, para seguir costeando su tratamiento.

No obstante, el hermetismo que hay en relación a su estado de salud hace ruido no solo a sus fanáticos, sino también a algunos cantantes, quienes van a participar en este evento pero no han podido contactarse por ningún medio con el cantante venezolano.

PREOCUPACIÓN POR A DÓNDE IRÍA EL DINERO DEL EVENTO POR CHYNO MIRANDA

La poca información que se tiene sobre la salud de Chyno Miranda hace dudar a más de uno sobre cuáles son las verdaderas intenciones de llevar a cabo un evento de esta naturaleza. Y es que según el diario La Prensa, medio español de Estados Unidos, existen dos versiones respecto a la salud del intérprete.

“La versión oficial” afirma que se encuentra en Venezuela, estable y bajo el cuidado de su madre y familia. Esa misma versión asegura que Nacho estaría costeando parte de los gastos de su tratamiento. Ahora bien, “la versión extraoficial” indica que Chyno estaría en Venezuela pero internado en un hospital público sin los implementos de salud necesarios a mano, por lo que su salud estará muy frágil, y que no sería su madre quien lo está cuidando, sino su prima, quien lo mantendría aislado del resto, motivo por el que se tiene poca información de él.

Según “Chisme No Like”, Nacho efectivamente estaría dando dinero pero a la prima de Chyno y con la finalidad de recibir información sobre la salud de su amigo. Sin embargo, de acuerdo a Javier Ceriani y Elisa Beristain -los conductores del mencionado espacio- la información que recibe es distorsionada y cuando Nacho ha intentado comunicarse directamente con Chyno no ha podido.

Por su parte, el diario La Prensa, indicó que se comunicó con una persona que forma parte de la organización del concierto benéfico pero que por lo delicado del tema pidió no revelar su identidad. “Hay otros artistas que quieren participar porque le tienen mucho amor a Chyno, pero les preocupa dónde en verdad irá el dinero. Nadie está siendo claro y a ninguno nos dicen nada de Chyno”, les aseguró. ¿Cuál será finalmente la verdad? Solo el tiempo lo dictará.