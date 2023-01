“Cielo para dos” (“Single’s Inferno” en inglés) ha regresado con una segunda temporada y un nuevo grupo de solteros listos para encontrar el amor. Si ya estás cansado de la fórmula explícita de reality shows como “Too Hot to Handle” o “La isla de las tentaciones”, esta alternativa coreana será muy refrescante.

El reality surcoreano de Netflix rompió esquemas cuando se estrenó por primera vez en diciembre de 2021. La forma en la que interactúan es muy diferente a lo occidental, por lo que tan solo tomarse de las manos termina siendo emocionante para la audiencia.

La temporada 2 no ha sido la diferencia, pues con solo dos semanas de emisión, se encuentra en el Top 10 Global de la plataforma de streaming, junto con otras producciones asiáticas como “Alice in Borderland”, “La gloria” y “Alquimia de almas”.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Cielo para dos” Temporada 2.

LOS CONCURSANTES DE “CIELO PARA DOS” TEMPORADA 2

1. Shin Seul-ki

Shin Seul-ki es una estudiante de piano de la Universidad de Seúl. Tiene 25 años y es una de las chicas más populares en el programa. Ha captado la atención de Dong-woo, pero lo rechazó luego de que fueran a la Isla del Cielo. Actualmente, se disputa entre Jong-woo y Jin-young.

Edad: 25 años

25 años Profesión: Estudiante de Piano

Estudiante de Piano Instagram: @shinseulkee

2. Choi Jong-woo

Hasta el momento, Jong-woo no ha podido ir a la Isla del Cielo, por lo que no ha podido revelar cuál es su edad o profesión. Sin embargo, en los primeros episodios indicó que jugaba fútbol desde pequeño, lo que podría significar que se trata de un atleta ¿Cuántos años creen que tenga?

Desde el principio, se ha mostrado interesado en Seul-ki. Aunque ella no parecía prestarle atención antes, su esfuerzo y personalidad atenta están logrando conquistarla.

Edad: Por confirmar

Por confirmar Profesión: Por confirmar

Por confirmar Instagram: @jvvcful

Choi Jong-woo todavía no va a la Isla del Cielo en la temporada 2 de "Cielo para dos" (Foto: Choi Jong-woo)

3. Park Se-jeong

Pese a ser una de las más bellas, directas y graciosas de esta temporada, Se-jeong no ha tenido muchos pretendientes. En un principio, se mostró interesada en Yoong-jae e incluso le insinuó que podían ir a la Isla del Cielo juntos. Como todavía no ha podido visitar el hotel de lujo, no sabemos cuál es su edad y profesión. No sería una sorpresa que sea una modelo o influencer, aunque podría sorprendernos con algo inesperado como curadora de arte (dado que tiene muchas fotos en galerías)

Edad: Por confirmar

Por confirmar Profesión: Por confirmar

Por confirmar Instagram: @jennonpark

4. Lee So-e

Lee So-e ha tenido un tiempo duro en la Isla del Infierno. Después de ser constantemente rechazada por Yoong-jae, se le vio muy triste y deprimida, sin saber si debía continuar en la competencia.

Sin embargo, la llegada de nuevos participantes le permitió visitar la Isla del Cielo y revelar que es una estudiante de actuación de 23 años ¡Tú puedes So-e, Fighting!

Edad: 23 años

23 años Profesión: Estudiante de actuación

Estudiante de actuación Instagram: @e._.soi

Lee So-e es una de la participantes de la temporada 2 de "Cielo para dos" (Foto: Lee So-e)

5. Jo Yoong-jae

El encanto y amabilidad de Yoong-jae lo hizo muy popular en los primeros episodios, pero su miedo a herir a las personas ocasionó que So-e perdiera mucho tiempo en él. Sin embargo, desde el inicio, el corredor de bolsa de 32 años solo tuvo ojos para Seo-eun y les fue muy bien en su visita a la Isla del Cielo.

Edad: 32 años

32 años Profesión: Corredor de Bolsa

Corredor de Bolsa Instagram: @yoongkda

Jo Yoong-jae es un corredor de bolsa y uno de los participantes de "Cielo para dos" (Foto: Choi Jong-woo)

6. Choi Seo-eun

Al principio, Seo-eun no parecía estar muy interesada en nadie, pero cuando se acercó a Yoong-jae para aconsejarlo, pudo encantarlo de forma muy efectiva. En su viaje a la Isla del Cielo, reveló que es una artista plástica graduada del Instituto Pratt de Nueva York. Desde entonces, el dúo se ha mostrado muy estable, así que ya sabemos por lo menos una pareja que finalizará el concurso juntos.

Edad: 28 años

28 años Profesión: Pintora

Pintora Instagram: @4x4ischoi

7. Shin Dong-woo

¡Ay, Dong-woo! Después de ser rechazado por Seul-ki –porque se sintió muy presionada–, pensamos que esto le daría la oportunidad de salir con Nadine, quien estuvo interesada en él desde el principio. Aunque la conversación fluyó mucho mejor con ella, el cirujano plástico de 32 años le dio una indirecta que mató sus ilusiones. Al parecer, sigue interesado en conquistar a Seul-ki. Supéralo, hermano.

Edad: 32 años

32 años Profesión: Cirujano plástico

Cirujano plástico Instagram: @darricksss

Shin Dong-woo es un cirujano plástico que forma parte de la temporada 2 de "Cielo para dos" (Foto: Shin Dong-woo)

8. Lee Nadine

Nunca se nos borrará de la mente la expresión de Dong-woo cuando Nadine le dijo que estudiaba premedicina en Harvard, con especialidad en neurociencia. Desde el principio, ella contó que le gustaban mucho los deportes, por lo que los concursantes asumieron que su profesión estaba relacionada a eso.

Después del rechazo del doc, la concursante de 23 años parece interesada en Jin-young, pero tendrá que esforzarse, porque hay mucha competencia.

Edad: 23 años

23 años Profesión: Estudiante de premedicina

Estudiante de premedicina Instagram: @deeenerss

9. Kim Han-bin

¿A quién no le gusta un hombre que sepa cocinar? En la temporada pasada, Moon Se Hoon era el chef del reparto y quien salvó al grupo de morir de hambre. En esta ocasión, Kim Han-bin ha estado a cargo de la cocina y reveló que es un cocinero con muchas certificaciones y reconocimientos ¡Y solo tiene 24 años!

Hasta ahora, se ha mostrado interesado en Seo-eun, pero dado que ella ya eligió a Yoong-jae, nuestro chef favorito anda muy solito.

Edad: 24 años

24 años Profesión: Chef

Chef Instagram: @domestic_seal

LOS RECIÉN LLEGADOS A “CIELO PARA DOS” TEMPORADA 2

10. Kim Jin-young

Kim Jin-young causó mucho impacto desde que llegó a “Cielo para dos”. Desde entonces, ha cambiado el panorama del concurso, pues tres mujeres diferentes están interesadas en él, pero ¿con quién se quedará?

El participante de 28 años reveló que anteriormente fue parte de la Marina de Corea del Sur, pero que actualmente trabaja como youtuber, compartiendo contenido militar. Tiene una personalidad bastante reservada, pero es muy honesto. Parece que le gusta Seul-ki, pero también ha expresado interés por Lee Nadine, ¿a quién elegirá?

Edad: 28 años

28 años Profesión: Youtuber

Youtuber Instagram: @dex_xeb

Kim Jin-young antes perteneció a la Marina de Corea del Sur, pero ahora forma parte de "Cielo para dos" temporada 2 (Foto: Kim Jin-young)

11. Lim Min-su

Lim Min-su ha sido una de las más recientes adiciones al reality coreano. La joven tiene 26 años y trabaja como modelo. Además, abrió hace poco una tienda de ropa que maneja ella sola casi por completo, encargándose de los diseños, el modelaje, las fotos, etc. Hasta el momento, parece interesada en Kim Jin-young, pues lo ha invitado dos veces a la Isla del Cielo. Lamentablemente, él ya le dijo que no quiere una relación con ella. ¿Min-su se interesará por alguien más?

Edad: 26 años

26 años Profesión: Sastre

Sastre Instagram: @asser__kim

12. Kim Se-jun

Junto con Min-su, Se-jun fue de los últimos en llegar a la segunda entrega de “Cielo para dos”. En el episodio 7, descubrimos que el apuesto concursante tiene 27 años y nos es la primera vez que aparece en el reality show, pues fue uno de los trabajadores de Jin-Taek cuando se presentó que tenía una tienda de sastres en la temporada anterior.

Se-jun trabaja como confeccionista de sastres, lo que explica que siempre esté vestido con los mejores diseños. Hasta el momento, parece interesado en Lee So-e, pues la eligió para ir a la Isla del Cielo, pero ella eligió a alguien más cuando ganó el desafío de las mujeres ¿Qué pasará entre ambos?