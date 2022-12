La cuarta temporada de “Too Hot to Handle” (“Jugando con fuego” en español) se estrenará en Netflix el 7 de diciembre de 2022. En la nueva edición del reality show creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett los concursantes piensan que están en un programa de citas llamado “Wild Love”, pero no tardan en descubrir la verdad.

Una vez más un grupo de diez solteros convivirán en una villa especial de la isla durante cuatro semanas para encontrar el amor y 10o mil dólares. La regla principal es que no puede existir contacto físico entre los participantes o de lo contrario el premio disminuirá.

La cuarta temporada de “Too Hot to Handle” incluye concursantes de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y los Países Bajos. Entonces, ¿de quiénes se trata?

LISTA DE CONCURSANTES DE “TOO HOT TO HANDLE”

1. Brittan

La modelo estadounidense de 22 años está ansiosa por su estancia en el retiro rodeada de hermosos solteros. Brittan cree que tiene hombres resueltos y no puede esperar mostrar su confianza en el reality.

Brittan es una de las concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

2. Creed

El emprendedor australiano de 24 años está acostumbrado a entrar en una fiesta y tener todos los ojos puestos en él, así que espera un trato similar en el programa. A lo que Creed no está acostumbrado es a rendir cuentas.

Creed es uno de los concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

3. Dominique

La estudiante de ciencias de la computación estadounidense de 23 años le lee las cartas del tarot a amigos y familiares frecuentemente. Además, suele manifestar su próximo interés amoroso.

Dominique es una de las concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

4. James

James, un jugador de baloncesto amante de las fiestas, divertido e irresistiblemente encantador, aprovecha al máximo su condición de soltero mientras se divierte en Hawái. El estudiante de 23 años tiene talento atlético y solo sigues reglas cuando se trata de deportes.

James es uno de los concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

5. Jawahir

Jawahir es una modelo de Ámsterdam, Países Bajos, que está ansiosa por arrasar en el retiro. La joven de 22 años no está acostumbrada a que nadie restrinja sus avances. ¿Caerá en la tentación en la cuarta temporada de “Too Hot to Handle”?

Jawahir es una de las concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

6. Kayla

A la modelo estadounidense de 22 años nunca le falta atención y no tendrá ningún problema en pisar los dedos de los pies si le gusta alguien. Al parecer, Kayla se sentirá como una niña en una tienda de dulces cuando ingrese al retiro.

Kayla es una de las concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

7. Nick

Nick es una artista estadounidense de 28 años que ha viajado por todo el mundo, incluidos países como Filipinas, Australia y México. Por supuesto, ha salido con chicas en todos los países que visita, ¿será eso una ventaja en el juego?

Nick es uno de los concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

8. Nigel

El emprendedor y modelo estadounidense de 29 años está seguro de que conquistará a todos con su encanto, frases épicas y aura magnética. ¿Cómo este hombre de negocios sobrevivirá a seguir las órdenes de Lana?

Nigel es uno de los concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

9. Seb

Seb, piloto de carreras inglés de 24 años, está acostumbrado a echar a las chicas a la mañana siguiente de su cita. Al igual que los otros concursantes de la nueva entrega del reality show de Netflix, tendrá dificultades para cumplir con las reglas de Lana.

Seb es uno de los concursantes de la temporada 4 de "Too Hot to Handle" (Foto: Netflix)

10. Sophie

Sophie, administradora de eventos británica de 22 años, ha tenido una relación a largo plazo, lo que la ha impedido comprometerse con otra persona. Después de probar la libertad que traen las relaciones casuales, no ha vuelto a comprometerse.