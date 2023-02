La serie “Citadel” se estrenará muy pronto en Amazon Prime Video. Esta producción del servicio de streaming está dirigida por Brian Kirk y los hermanos Anthony y Joe Russo. Además, tiene como protagonistas a Richard Madden y Priyanka Chopra.

El thriller de espionaje es uno de los programas más caros de todos los tiempos, con un presupuesto de 250 millones de dólares que solo es superado por “The Lord of the Rings: The Rings of Power”. En ese sentido, busca sorprender al público con sus impresionantes tomas y escenas de acción.

¿Quieres averiguar todos los detalles en torno a “Citadel”? A continuación, descubre de qué trata, cuál es la fecha de estreno y lo que sabemos sobre la nueva serie de Amazon Prime Video.

¿DE QUÉ TRATA “CITADEL”?

“Citadel” se presenta como el inicio de una saga de series internacionales, que se centrará en la vida de espías de diferentes países. De esta manera, se ha anunciado que tendrá adaptaciones en territorios como India e Italia.

En este relato, Mason y Nadia son dos espías que formaban parte de una organización de alcance global. Sin embargo, cuando esta es destruida, deberán unir fuerzas para saber qué es lo que realmente sucedió.

Así se lee en la sinopsis oficial de la serie: “Hace ocho años, Citadel cayó. La agencia mundial de espionaje independiente, encargada de velar por la seguridad de todos, fue destruida por agentes de Manticore, un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras”.

“Con la caída de Citadel, a los agentes de élite Mason Kane (Madden) y Nadia Sinh (Chopra Jonas) se les borró la memoria mientras escapaban con vida por poco. Desde entonces han permanecido ocultos, construyendo nuevas vidas bajo nuevas identidades, sin ser conscientes de sus pasados”.

“Hasta que una noche, Mason es localizado por su antiguo colega de la Ciudadela, Bernard Orlick (Stanley Tucci), que necesita desesperadamente su ayuda para impedir que Manticore establezca un nuevo orden mundial”.

“Mason busca a su antigua compañera, Nadia, y los dos espías se embarcan en una misión que les lleva por todo el mundo en un esfuerzo por detener a Manticore, todo ello mientras se enfrentan a una relación construida sobre secretos, mentiras y un amor peligroso y a la vez eterno”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “CITADEL”

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CITADEL”?

La primera temporada de “Citadel” cuenta con 6 capítulos en total. A continuación, te revelamos los detalles de cada uno de ellos.

Episodio 1: Basado en una historia de Josh Appelbaum, Bryan Oh y David Weil. Escrito por David Weil, Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.

Basado en una historia de Josh Appelbaum, Bryan Oh y David Weil. Escrito por David Weil, Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Episodio 2: Escrito por David Weil y Bryan Oh.

Escrito por David Weil y Bryan Oh. Episodio 3: Escrito por David Weil y Melissa Glenn.

Escrito por David Weil y Melissa Glenn. Episodio 4: Basado en una historia de Josh Appelbaum y Bryan Oh. Escrito por Josh Appelbaum, Bryan Oh y David Weil.

Basado en una historia de Josh Appelbaum y Bryan Oh. Escrito por Josh Appelbaum, Bryan Oh y David Weil. Episodio 5: Escrito por David Weil, Bryan Oh y Angela Russo-Otstot.

Escrito por David Weil, Bryan Oh y Angela Russo-Otstot. Episodio 6: Escrito por David Weil, Josh Appelbaum, Jesse Alexander y Bryan Oh.

Priyanka Chopra y Richard Madden son los protagonistas de la serie “Citadel” (Foto: Amazon Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CITADEL”?

La producción estrenará sus primeros dos episodios el próximo 28 de abril de 2023. Desde esa fecha, los nuevos capítulos se lanzarán semanalmente, todos los viernes, hasta el 26 de mayo.

¿CÓMO VER “CITADEL”?

“Citadel” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Amazon Prime Video desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CITADEL”?

Richard Madden como Mason Kane

Priyanka Chopra como Nadia Sinh

Stanley Tucci como Bernard Orlick

Lesley Manville como Dahlia Archer

Osy Ikhile como Carter Spence

Ashleigh Cummings como Abby Conroy

Roland Møller como Anders Silje y Davik Silje

Caoilinn Springall como Hendrix Conroy