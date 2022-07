A días de haber causado sensación como host en los Premios Juventud 2022, Clarissa Molina hizo memoria sobre sus primeros pasos en el mundo de la fama y su participación como modelo estatuilla en el mismo evento pero del año 2015.

Para el evento, la estrella de televisión utilizó varios vestidos que llamaron mucho la atención de los espectadores. Pero para alguien que ganó Miss República 2015 y Nuestra Belleza Latina 2016, era de esperarse que utilizara atuendos vistosos.

Por otro lado, en el plano sentimental, actualmente se encuentra comprometida con el productor musical, Vicente Saavedra, y su boda está planeada para fines del año 2022 o inicios del 2023.

La dominicana disfrutó su participación como presentadora en aquella presentación y en días posteriores hizo saber a sus seguidores no era la primera vez que asistía, ya que fue modelo de estatuilla hace siete años.

CUANDO CLARISSA MOLINA FUE MODELO DE ESTATUILLA

Con la ilusión aún latente por los Premios Juventud 2022, Clarissa Molina compartió en su perfil de Instagram un video de cuando fue modelo de estatuilla en el mismo evento pero del año 2015, y lo acompañó con un mensaje personal.

Clarissa Molina entregando una estatuilla a uno de los artistas en los Premios Juventud del 2015 (Foto: Clarissa Molina / Instagram)

“Con estas imágenes quiero dejar un granito de fe y esperanza en cada uno de ustedes, o para alguien que conoces que está pasando por un momento nublado. Una muestra de que cuando uno cree fielmente en su capacidad de poder lograr cumplir tus sueños, sí se puede”, mencionó la dominicana en la descripción.

En el video se puede observar a una muy joven Clarissa vistiendo un atuendo corto de color plateado mientras le da la estatuilla al cantante conocido como “Pitbull”, para luego hacer un corte a imágenes de este año cuando fue presentadora en el evento.

“Nunca dejes que nadie te diga que no puedes. A través de los años he trabajado muy muy duro, me he preparado incansablemente y cada paso he sido agarrada de Dios y con el infinito apoyo de ustedes”, se puede leer en su publicación de Instagram.