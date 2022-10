Conforme pasan los días, los planes para la boda de Clarissa Molina y Vicente Saavedra se vuelven más complicados, pues, pese a que ya se conoce el lugar para la ceremonia y quiénes serán las damas de honor, hay otros detalles que aún no han sido resueltos.

Como se recuerda, hace unos meses, la ganadora del concurso “Nuestra Belleza Latina” confirmó en “El gordo y la flaca” que se casará con el productor musical en una ceremonia programada para enero del 2023.

Con una gran cantidad de preparativos listos, y con un romance que han sabido gritar a los cuatro vientos, dedicándose tiernos mensajes y sorpresas por sus cumpleaños, la pareja está en la recta final para su matrimonio.

Vicente Saavedra y la modelo se alistan para su boda en enero del 2023 (Foto: Clarissa Molina / Instagram)

LA LISTA DE INVITADOS PARA EL MATRIMONIO DE CLARISSA MOLINA Y VICENTE SAAVEDRA

Sin embargo, hay un elemento de la boda que complica a la pareja de celebs de Estados Unidos, y está relacionada con cuántos y quiénes serán los invitados para la ceremonia.

Es más que seguro que los amigos de la modelo y el conductor estarán en la lista, pero la incógnita surge al conocer quiénes serán los que acompañarán la lista final.

Precisamente a eso se refirió la dominicana recientemente, pues reveló en el programa de Univision que está revisando cada detalle para completar su lista.

“He sudado, he quitado, he puesto, madre mía. Es lo más difícil, mi flaca. ¿Cuándo hiciste la lista de tu boda, qué hiciste?”, comentó Clarissa a Lili Estefan, ante la sonrisa de sus compañeros.

Del mismo modo, la modelo de 31 años reveló que un conocido le compartió una estrategia para saber los nombres de algunas personas indicadas para la importante ocasión.

“Me recomendaron que si estás con dudas, pienses cuándo fue la última que saliste a tomarte un café con esa persona o hablar”, explicó Molina.

Inmediatamente, Carlitos “El Productor” ingresó al plató con una taza de café, intentando ganarse un espacio en la lista de invitados, lo cual desató la risa entre los presentadores del programa de Univision.