La modelo y presentadora de televisión, Clarissa Molina, quien ha estado en medio de la polémica por unas afirmaciones hechas por Magali Flebes, suele salir de los peores momentos en su vida, reponerse, sacudirse el polvo y seguir luchando por cumplir sus objetivos, tal y como lo demostró hace algunos años.

Y es que, cuando aún no era muy conocida en el mundo del espectáculo latino, la modelo dominicana intentó ingresar a Nuestra Belleza Latina en el año 2014, pero no tuvo suerte y recibió un duro golpe por parte de Jomari Goyso.

Por suerte, ella nunca se rindió y siguió luchando por sus sueños hasta conseguir las oportunidades que tanto ansiaba para despegar e iniciar la carrea televisiva que siempre quiso.

Clarissa Molina forma parte del talento de Univision (Foto: Clarissa Molina / Instagram)

CUANDO CLARISSA MOLINA FUE RECHAZADA EN NUESTRA BELLEZA LATINA

Hace unos tres años, en el programa “Despierta América” de Univision, decidieron recordar cuando Clarissa Molina se presentó al casting y fue rechazada por Jomari Goyso.

Pero eso no fue todo, ya que el español la catalogó de arrogante, por más que ella repetía que sí era humilde y que quería una oportunidad para entrar al reality show.

Para suerte de ella, Osmel Sousa la buscó hasta Nueva York y le dio una nueva oportunidad, la cual aprovechó al máximo hasta subir escalones y posicionarse hasta el sitial que tiene hoy.

CLARISSA MOLINA PENSÓ EN TIRAR LA TOALLA

En ese programa en el que se recordó esa etapa, Clarissa Molina estuvo presente para dar sus impresiones y llamó mucho la atención cuando manifestó que en ese momento estuvo a punto de rendirse y abandonar el modelaje.

“Ese día fue horrible. Ahí comenzó una nueva etapa en mi vida... Todas las puertas que toqué y me cerraron, fui a Nueva York, estaba bajo nieve, modelé en lugares que no sé cómo llegué ahí y todas las cosas que uno pasa. Uno piensa en que mejor es darse por vencido, pues, ya para qué... Yo pensé que eso era lo último que hacía para estar en el medio. Yo solo quería la oportunidad de que me conozcan”, fueron algunas de sus palabras.

Sin embargo, decidió seguir adelante y aprovechar la oportunidad que luego le dieron, por lo que tiene una moraleja muy importante, la cual compartió con todos.

“A veces, uno cree que las cosas ya se terminaron, pero no. El momento más oscuro es cuando está por amanecer. Ese día en el que no puedes más es porque algo más grande viene. Ese día lloré y no quería seguir en esto”, añadió Clarissa Molina.