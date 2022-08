Clarissa Molina está teniendo una semana para el olvido en su carrera profesional luego de que la directora del Miss República Dominicana lanzara unas fuertes acusaciones en su contra a través de las redes sociales. La presentadora de televisión, luego de analizar el caso, dio la cara y habló al respecto a través de un video que ella misma publicó.

Además de desmentir ciertas afirmaciones de Magali Flebes, la conductora de Univision contó parte de su experiencia en los certámenes de belleza de la mano de ella, calificando esos tiempos como una verdadera pesadilla, lo cual ha despertado cierta polémica entre sus fanáticos, quienes han mostrado su preocupación y necesidad de saber más acerca de ello.

También dejó en claro que, en estos momentos, tiene otras prioridades con la finalidad de evitar que otras jóvenes pasen lo mismo que ella ha vivido a lo largo de esos años en los que la habría pasado mal.

Clarissa Molina forma parte del talento de Univision (Foto: Clarissa Molina / Instagram)

¿DE QUÉ ACUSARON A CLARISSA MOLINA?

Magali Flebes, directora del Miss Universo en República Dominicana, publicó un video en sus redes sociales hace unos días para exigirle a Clarissa Molina el pago de un 30% correspondiente a sus comisiones por haber ganado el Miss Belleza Latina VIP en el año 2016. Según sus declaraciones, ambas tenían ese acuerdo y no se habría cumplido.

A lo largo de ese material multimedia, la directiva de este certamen aseguró que fue gracias a ella que la modelo ganó ese concurso, pues movió sus influencias, ya que la que iba a ser coronada sería otra concursante, por lo que le sacó en cara eso y otros detalles más, los cuales la estaban dejando mal parada.

CLARISSA MOLINA DESMIENTE A MAGALI FLEBES

La modelo Clarissa Molina publicó un video en sus redes sociales para responder estas acusaciones y manifestó que no ha necesitado de ella para alcanzar sus metas, pues aparecieron colaboradores y fanáticos que la ayudaron en todo lo que ha querido alcanzar.

“Yo he hecho mis sueños realidad y lo he logrado, como lo he dicho anteriormente, gracias a Dios, a mi familia, colaboradores que han aparecido en el camino y a ustedes, definitivamente”, contó Clarissa.

LA PESADILLA QUE VIVIÓ CLARISSA MOLINA EN EL MISS REPÚBLICA DOMINICANA

En el mismo video, la modelo reveló algunos detalles de lo que vivió en la organización cuando salió ganadora del Miss República Dominicana en el 2015. A toda esa experiencia la calificó de pesadilla, cuando en un principio era un sueño.

“Luego de que en 2015 no gano, me lanzo a Miss República Dominicana y de un sueño pasó a ser una pesadilla. El proceso fue una pesadilla, ustedes no se imaginan lo que yo viví ahí”, relató Molina.

De acuerdo a sus palabras, Magali Flebes y la directiva no cumplió con todo lo que había sido estipulado y tuvo que costearse ella misma gran cantidad de todos los gastos que demandaban su participación.

“La señora nunca cumplió lo que decía el contrato. Así que nos pusimos de acuerdo mi familia y yo para costear todo lo que podíamos”, reveló.

Algo que también llamó mucho la atención fue cuando afirmó que rechazó hacer algunas cosas que iban a afectar sus valores.

“Acudí a mi familia, porque de la forma en que a ella le gusta buscar ayuda, yo no voy a poner mis valores y mis principios por ahí, eso no fue lo que mi papá me enseñó ni mi mamá tampoco, me considero una persona fiel a lo que yo soy”, añadió.

SU FUNDACIÓN

Debido a su experiencia y para evitar que otras personas vivan lo que sintió ella, Clarissa Molina confirmó que abrirá una fundación para apoyar a jóvenes que quieran tener una carrera ligada al entretenimiento.